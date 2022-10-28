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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بتمويل البنك المركزي ..

تفاصيل كوبونات "أنا المعلم" المقرر اتاحتها للمدرسين الشهر القادم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل كوبونات الشراء التي سوف تتاح لمعلمي مصر ضمن مبادرة أنا المعلم بدءا من الشهر القادم .

تتمثل تفاصيل استفادة المعلمين من كوبونات الشراء المتاحة لهم ضمن مبادرة أنا المعلم في الآتى :

  • يحصل المعلمون على كوبونات بناءا مؤشرات الاداء التربوي المرتبطة بخطة تطوير التعليم والتي سيتم تعميمها على جميع المعلمين متضمنة عناصر متعددة كالتنمية المهنية المستدامة ، واسهامات المعلم في برامج التطوير ومستويات الادا للطلاب وتحقيق مستهدفات الجودة.
  • يتم معرفة المعلمين الذين يتناسب اداءهم مع مؤشرات الاداء التربوية التي تم تحديدها ثم يتم تحديد ارقام التليفونات بإستخدام منصة انا المعلم.
  • يرسل للمعلم رسالة على رقم هاتفه المسجل بكود القسيمة المالية وكل المعلومات المطلوب معرفتها ، ويمكن ايضا للمعلم التعرف على جميع المعلومات من خلال المنصة الخاصة بالمعلمين الذذين جاري تميزهم.
  • يتوجه المعلم للفرع ليحصل على العرض ويتفيد من القسيمة المالية بإظهار الكود المفعل.

أهداف مشروع أنا المعلم 

  • تأكيد اهمية دور المعلمين في المجتمع.
  • بناء الثقة في توجه الدولة نحو الاهتمام بالمعلمين.
  • تحقيق تمييز خاص للمعلمين لترسيخ قيمة المعلم في المجتمع.
  • تأكيد دعم الوزارة للمعلمين المتميزين.

وكان قد أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إطلاق عدة مبادرات وقرارات تقديرًا لدور المعلم في المجتمع ومنها: إطلاق مشروع "أنا المعلم" و"سند المعلم" وذلك بدءًا من الشهر المقبل.

 حيث أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن منصة "أنا المعلم" هو برنامج تطلقه الوزارة لتمييز كل المعلمين،  ويشارك فيه شبكة من تجار مصر، ويمول مرحلته الأولى البنك المركزي.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  إلى أن مشروع أنا المعلم يهدف إلى تأكيد أهمية دور المعلمين في المجتمع، وبناء الثقة في توجه الدولة نحو الاهتمام بالمعلمين، وتحقيق تمييز خاص للمعلمين لترسيخ قيمة المعلم في المجتمع، فضلًا عن تأكيد دعم الوزارة للمعلمين المتميزين.

كما أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن البرنامج يوفر للمعلمين الوصول إلى سوق يضم  المئات من العلامات التجارية التي تمنح خصومات مميزة؛  تقديرًا للمعلمين وجهودهم في بناء مصر.

ويمنح البرنامج للمعلمين كوبونات بقيمة مالية وفق مؤشرات أداء محددة مسبقًا يمكنهم بهذه الكوبونات شراء السلع والخدمات من العلامات التجارية المفضلة لديهم، مع العلم أن مؤشرات الأداء التربوي مرتبطة بخطة تطوير التعليم والتي سيتم تعميمها على جميع المعلمين متضمنة عناصر متعددة من بينها: التنمية المهنية المستدامة، وإسهامات المعلم في برامج التطوير، ومستويات الأداء للطلاب وتحقيق مستهدفات الجودة، وغيرها.

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