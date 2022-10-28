عاصي الحلاني يفتتح حفل مهرجان الموسيقى بأغنية "بحبك وبغار"

افتتح المطرب اللبناني عاصي الحلاني فقرته بمهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة بدورته الحادية والثلاثين على نغمات اغنيته الشهيرة بحبك وبغار.

وحرص على توجيه شكر للجمهور المصري قائلا:" انا دائما أحب حضوركم انا والتواجد بينكم بدار الأوبرا.

حفلات مهرجان الموسيقي العربية

يقام فى الثامنة مساء الاحد 30 اكتوبر 5 حفلات بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور .

فعلى مسرح النافورة يقدم النجم التونسي صابر الرباعي حفلا بمصاحبة الاوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات يسبقه فاصلا غنائيا لـ إيمان عبد الغني .



وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورال سلام التابع للمركز القومى لثقافة الطفل بقيادة المايسترو وائل عوض مختارات من مؤلفات الطرب العربى .

وفى الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية وضمن حلقات كلثوميات تقدم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صلاح غباشي حفلا بمشاركة كل من رحاب عمر ومروة حمدى .

وعلى مسرح سيد درويش" اوبرا الاسكندرية " يقام حفلا للفنانة نادية مصطفي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام ويسبقها فاصلاً غنائيا لفناني الأوبرا أشرف وليد ، حنان الخولي ، نهاد فتحي ، ياسر سليمان .

وبالتزامن يشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلا للفنانة الكبيرة عفاف راضى بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقي بقيادة المايسترو حازم القصبجي ومشاركة المطربين أحمد سعيد ، إسماعيل صادق ، يحيي عبدالحليم ، غادة آدم .