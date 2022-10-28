أسامة أبو المجد: زيارة الرئيس لمدينة السيارات تؤكد على اهتمامه بالقطاع

قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم لمدينة السيارات المتكاملة، و اطلاعه على مجريات الموقف الإنشائي والتنفيذي للمدينة، والتي تقع بتقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر، يؤكد على اهتمامه الحقيقى بالقطاع بأكمله .

وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان الرئيس السيسى يهتم بجميع المدن والمشاريع القومية ، مثل مدينة الجلود ومدينة الدهب وايضا مدينة السيارات المتكاملة الجديدة ، لكونها مستقل الدولة .

وتابع : نحن فى نقلة نوعية داخل قطاع السيارات لانه قطاع هام ويعتمد عليه اقتصاد الدولة بشكل رئيسى ، واهتمامه بمدينة السيارات المتكاملة يؤكد اهتمامه بالقطاع بالكامل .

وأكد انه قبل زيارة الرئيس السيسى لمدينة السيارات العام الماضى ، كان يعتبر مشروعا عاديا لنقل سوق السيارات بالحى العاشر بمدينة نصر ، ولكن بعد الزيارة امر الرئيس بأن تكون مدينة سيارات عالمية .

وعلى الفور أعطى الرئيس السيسى تعليماته للهيئة الهندسية ، وأشرف على المشروع اللواء هشام بكار واللواء السيد العربى ، وقمنا بالاجتماع معهم للخروج بمدينة للسيارات عالمية بها منطقة حرة ومنطقة بيع السيارات المستعملة ومنطقة مجمع التوكيلات وباقى الخدمات المقدمة للعميل حتى ينهى جميع اجراءات شراء سيارة قبل الخروج من المدينة .

والجدير بالذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قام صباح اليوم الجمعة بجولة تفقدية بمدينة السيارات المتكاملة".

واطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي والإنشائي للمدينة، والتي تقع على مساحة ٥٧ فداناً على تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر، وتسع ٤٠٠٠ سيارة .