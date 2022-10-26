المرور السعودي يحذر قائدي السيارات من عادة تتحول إلى مخالفة وغرامة مالية

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن تحذيرها لملاك السيارات من مغادرة سياراتهم وتركها في وضع التشغيل.

وأضافت الإدارة العامة للمرور بالمملكة من خلال تغريدته على تويتر، قائلاً: احرص على التأكد من إطفاء محرك مركبتك وإغلاقها جيدًا عند النزول منها .

وأكدت إدارة المرور السعودى أن هذا الفعل والذي يرتكبه بعض قائدي السيارات يعد من السلوكيات الخاطئة التي تستوجب مخالفة مرورية.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية أنه وفقًا لجدول المخالفات رقم 1، فإن غرامة عقوبة ترك السيارة في وضع التشغيل بعد مغادرتها تتراوح قيمتها ما بين 100 ريال و150 ريالاً.

يُذكر أنه في وقت سابق، حذر المرور السعودي قائدي السيارات من عدم التقيد بترك مسافة آمنة بين المركبات لتفادي الوقوع في الحوادث المرورية.

وجاءت تغريدة المرور على حسابها على تويتر، كالآتي: إن المسافة الآمنة بين المركبات أثناء القيادة من أهم عناصر الأمان، فهي تمنح قائد المركبة وقتًا أكبر للتعامل مع التوقفات المفاجئة لتفادي وقوع الحوادث المرورية.