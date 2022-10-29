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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|الرئيس السيسي يتفقد مدينة "خدمات متكاملة في مكان واحد" .. تراجع 100 ألف جنيه من الأوفر برايس لـ بيجو 5008

اخبار السيارات
اخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

الرئيس السيسي يتفقد مدينة السيارات .. خدمات متكاملة في مكان واحد 

تفقد صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة السيارات المتكاملة، حيث اطلع على مجريات الموقف الإنشائي والتنفيذي للمدينة، والتي تقع على تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر.

 

تبدأ من 440 ألف جنيه .. سعر تويوتا راش موديل 2022

تعتبر السيارة تويوتا راش موديل 2022 من أبرز طرازات الصانع الياباني المقدمة بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى الفئة العائلية.

 

بورصة السيارات| تراجع 100 ألف جنيه من الأوفر برايس لـ بيجو 5008

انخفضت اسعار الاوفر برايس للسيارة بيجو 5008 موديل 2022 بنسبة قدرها 100 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدام SUV، بعد ان بلغتهذه القيمة نحو 400 الف جنيه.

 

سعر فولفو XC 40 موديل 2022 في مصر .. صور

تنتمي فولفو XC 40 موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV، حيث تقدم محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، مع قيمة سعرية تبدأ من 910 الف جنيه.

 

بنتلي باكالار الفاخرة تصل للسماء بمفهوم جديد .. تفاصيل

تمتلك شركة بنتلي اسطول ضخم من السيارات الفارهة، والتي تتمتع بقدرات فنية عالية الاداء، إلى جانب تجهيزاتها الداخلية، حيث تنال اعجاب الكثير من الاثرياء والمشاهير، ومن بين هذه الطرازات النسخة المميزة بنتلي باكالار.

 

أحدث سيارة "كروس اوفر" كهربائية من رينو .. صور

تواصل شركة رينو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، من تعزيز تواجدها بالسوق العالمي للسيارات، بعد ان كشفت النقاب عن احدث اصداراتها من فئة السيارات الكهربائية، داخل معرض باريس للسيارات، وهي النسخة رينو 4 إيفر تروفي.

 

أحدث أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2023 فى مصر .. صور

تمتلك شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، مجموعة منوعة من الطرازات داخل السوق المصري، ومنها السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 التي تنتمي إلى فئة السيدان.

 

أسامة أبو المجد: زيارة الرئيس لمدينة السيارات تؤكد على اهتمامه بالقطاع

قال المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، إن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم لمدينة السيارات المتكاملة، و اطلاعه على مجريات الموقف الإنشائي والتنفيذي للمدينة، والتي تقع بتقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر، يؤكد على اهتمامه الحقيقى بالقطاع بأكمله .

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