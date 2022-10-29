أحدث أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2023 فى مصر .. صور

تمتلك شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، مجموعة منوعة من الطرازات داخل السوق المصري، ومنها السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 التي تنتمي إلى فئة السيدان.

وتقدم السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 عبر عدة فئات بسعر رسمي يبدأ من 343 الف جنيه للفئة الاولى، و 353 الف جنيه للثانية، بالاضافة إلى 363 الف جنيه للفئة الثالثة، و 373 الف جنيه للرابعة، بينما تأتي الفئة الخامسة كاملة التجهيزات بقيمة سعرية بلغت 383 الف جنيه.

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

تحتوي السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 على عدة تجهيزات باختلاف الفئات المقدمة ومنها، فرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن، وكاميرا للتحكم، وعدد 4 زجاج كهربائي للابواب.

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

وتستهلك هيونداي اكسنت RB موديل 2023 كمية من الوقود تقدر بـ 6.54 لتر لكل 100 كيلومتر، و تنطلق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.1 ثانية، بينما زودت بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات بتقنية الجر الامامي للعجلات.

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

وينتج محرك السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 قوة قدرها 125 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 1600 سي سي، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 185 كيلومتر في الساعة.

هيونداي اكسنت RB موديل 2023

وتأتي السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بالعديد من التجهيزات مثل، نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، بالاضافة إلى قفل مركزي للابواب، ومساحة تخزين خلفية تسع لـ 389 لتر، مع 43 لتر سعة خزان الوقود، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3470 مم، وجنوط 16 بوصة.