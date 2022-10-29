اخبار التعليم | عميد زراعة القاهرة يكشف حقيقة وجود ديدان بالجوافة .. البحث العلمي تعلن عن البرنامج الصيفى للعلماء الشباب YSSP لعام 2023.. الآثار توجه تعليمات هامة للطلاب

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم انطلاق .. ورشة عمل التأهيل لأختبار الأيلتس بهندسة عين شمس

ينظم اليوم قطاع الدراسات العليا والبحوث ومكتب التعاون الدولي بكلية الهندسة - جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان "التأهيل لاختبار الأيلتس".

البحث العلمي تعلن عن البرنامج الصيفى للعلماء الشباب YSSP لعام 2023.. تفاصيل التقديم

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم عن البرنامج الصيفى للعلماء الشباب YSSP لعام 2023، يستضيف المعهد سنويًا ما يصل إلى 50 طالب من طلاب الدكتوراه من جميع أنحاء العالم خلال برنامجها الصيفي للعلماء الشباب YSSP‏.

لطلاب جامعة حلوان الاهلية .. ننشر رابط للتواصل مع طلاب برنامج الرسوم المتحركة

أطلقت وحدة الدعم الإلكتروني بشئون الطلاب بجامعة حلوان الأهلية، رابط مخصص لطلاب برنامج الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وذلك في إطار تحقيق التواصل بين الجامعة والطلاب.

حرمان من الامتحانات .. أثار القاهرة توجهه تعليمات هامة لطلاب الدراسات العليا

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة ،اخر موعد لطلاب الدراسات العليا الذين تخلفوا عن تسجيل المواد .

سوء حفظ.. عميد زراعة القاهرة يكشف حقيقة وجود ديدان بالجوافة

تداول عبر الأيام الماضية، أخبار كثيرة على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة بعنوان “ إحذروا الجوافة فى السوق بها ديدان”.