عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. انطلاق ورشة عمل التأهيل لاختبار الأيلتس بهندسة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم اليوم قطاع الدراسات العليا والبحوث ومكتب التعاون الدولي بكلية الهندسة - جامعة عين شمس ورشة عمل بعنوان "التأهيل لاختبار الأيلتس".

تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، ابدكتورعمرو شعت وكيل كلية الهندسة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.


تأتي ورشة العمل بالتعاون مع مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة والمجلس الثقافي البريطاني.

من المقرر أن تبدأ فعاليات ورشة العمل في تمام الحادية عشر صباحا اليوم السبت القادم ٢٩ اكتوبر ٢٠٢٢ بقاعة الاحتفالات الكبري بمقر كلية الهندسة جامعة عين شمس.

شهد التسجيل إقبالاً شديد لأعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، طلاب البرامج الدولية، والطلاب بالمراحل الجامعية الأولي.

تم قبول التسجيل لعدد ٦٣٠ مشارك لحضور ورشة العمل السبت القادم حيث تواصل مكتب التعاون الدولي بكلية الهندسة ومكتب رعاية المبعوثين بالجامعة مع السادة المرشحين للحضور من خلال الإيميل في الساعات الأولي من صباح اليوم.  

txt

جامعة عين شمس تستقبل وفدا من جامعة أريزونا ستيت الأمريكية لبحث التعاون

تأتي ورشة العمل في إطار حرص جامعة عين شمس على تأهيل السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة للتمثيل الدولي على كافة مستويات التعليم والبحث العلمي وتعزيزا لدور قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة في تنمية مهارات الطلاب والباحثين والارتقاء بالمهارات اللغوية والبحثية التي تسمح للخريجين بتمثيل الجامعة في كافة دول العالم.

يحاضر بورشة العمل كلًا من الأستاذ سامر فاضل مدير تطوير الأعمال بالمركز الثقافي البريطاني، والأستاذ أدم أهل مدرب وخبير الأيلتس بالمركز الثقافي البريطاني.

تتضمن ورشة العمل شرح المصادر المختلفة وخدمات الاختبار المقدمة، استراتيجيات التحضير للامتحان بأجزائه الاربعة، واستعراض أنواع الأسئلة الشائعة في الامتحان.ش

التعاون الدولي جامعة عين شمس هندسة عين شمس كلية الهندسة المجلس الثقافي البريطاني المركز الثقافي البريطاني الدكتور محمود المتيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والزمالك 2-0 الآن فى السوبر المصري

أول تعليق من خالد الغندور بعد تتويج الأهلي بـالسوبر المصري

البيض يتراجع لأول مرة منذ شهور .. وهذا سعر الكرتونة اليوم

بعد تتويج الأهلي بالسوبر | تصرّف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ لـ شيكابالا

يوم حزين على الذهب.. تراجع قوي عالميًا وهذا سعره في مصر اليوم

كأس السوبر المصري.. تعرف على سبب غياب شيكابالا عن الممر الشرفي

من الهوا .. تعليق مثير لـ نجم الزمالك السابق على فوز الأهلي بالسوبر

كريم فؤاد يسجل هدف الأهلي الثاني في شباك الزمالك بـ السوبر المصري

ترشيحاتنا

أمطار ورياح.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس اليوم السبت

هل تنجح أمريكا في محاربة الركود الاقتصادي؟.. مورجان ستانلي: هناك انعدام يقين

بعتتلي بوكيه ورد.. مصطفي كامل: شيرين بخير وفي حالة استشفاء

صور تقشعر لها الأبدان.. الحيوانات تأكل جثث جنود بالحرب الروسية الأوكرانية

الملعب شاهد.. شيكابالا وسيد عبد الحفيظ سمنة على عسل.. فيديو

من صحراء خالية الى كيان عالمي .. خبراء يوضحون أهداف انشاء مدينة السيارات المتكاملة على طريق العين السخنة.. واجهة مميزة لمصر تضم جميع الخدمات لمستخدمي وراغبي شراء وصيانة المركبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الثور.. حظك اليوم السبت 29 أكتوبر 2022.. مفاجأت تنتظرك اليوم

بدون فلتر.. هيفاء وهبى تصدم الجمهور بصورة من غير فوتوشوب|شاهد

برج الحمل.. حظك اليوم السبت 29 أكتوبر 2022.. نفقات باهظة تنتظرك

بـ توب منقط.. رضوى الشربينى تثير الجدل بملابس ملفتة

فيديو

بعد قصة حب.. كواليس عقد قران شيري عادل وطارق صبرى فى حفل بسيط

طفل الغزالة رايقة يثير جدلا بفيديو جديد| فيديوجراف

هؤلاء النجوم خارج الأهلي بأوامر كولر في يناير | فيديو جراف

قبل دقائق من مباراة القمة.. جمهور الأهلي والزمالك يرقصون على أغاني المهرجانات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ