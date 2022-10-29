درة: فكرت اعتزل وأسوأ حاجة في الفن الشهرة

أكدت النجمة التونسية درة، أنها فكرت في الاعتزال أحيانا ليس لشيء سوى رغبتها في الشعور بالهدوء والسلام النفسي بشكل أكثر، قائلة: "اسوأ حاجة في الشغلة بتاعتنا الشهرة لأنها بتعرضنا لتدخلات في حياتنا وشائعات وضغط نفسي".

وأضافت النجمة درة، في حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الفنان دائما يتعرض للمحاكمة طول الوقت وهذه التدخلات جميعها ليست سهلة ومهنة الفن شاقة وليست سهلة، متابعة: "في فترات في حياتي بقول أكيد هيجي وقت وأبعد أفضل اعيش فى هدوء"

وأوضحت الفنانة درة، أنها راضية عما حققته حتى الان من الأعمال الفنية، قائلة: "أنا حققت نجومية واسم ومش بقول أني مخدش حقي، وقلت في برنامج قبل كده أنا لسه عندي حاجات كتير لسه محققتهاش من العمل الفني وحقي كممثلة في ادوار لسه عايزة اعملها".