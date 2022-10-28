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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موهبتي حكمت.. درة ترد على منتقديها ودخولها الفن بسبب جمالها

درة
درة

ردت الفنانة درة على منتقدي موهبتها الفنية وأدائها التمثيلي سواء فى الأفلام أو المسلسلات بأنها آراء شخصية.

وأوضحت درة خلال حلولها ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم فى برنامجها الشهير حبر سري أنها دخلت الفن المصري بموهبتها وليس شيئا أخر، مؤكدة أنها عندما قدمت أول عمل فى مصر كان مع أهم مخرج فى مصر والعالم العربي وهو الراحل يوسف شاهين، فى فيلم هي فوضى وتقدمت لعمل كاستينج أمام يوسف شاهين وهو الذي أختارها على أساس موهبتها الفنية وليس جمالها. 

 

درة ترد على منتقدي موهبتها



وتابعت درة أنها من الفنانات اللاتي يحرصن على الاهتمام بمظهرهن وإطلالتهن فى المناسبات الإجتماعية والمهرجانات، لذلك من الممكن أن يتصور البعض مثل هذا الكلام ولكن فى الحقيقة أن موهبتى هي من جعلتني من نجوم السينما والدراما وليس جمالي فقط.
 


أول أجر لدرة فى مصر 


وأكدت درة أنها تحصلت فى أول عملها لها داخل مصر ما يقرب من 40 ألف جنيه لكونها كانت فنانة معروفة لدى جمهورها التونسي، وعن أول أجر تحصلت عليه فى بلدها تونس أكدت أنه ٥٠ دينار مقابل عدد من المشاهد في فيلم لم تتذكر أسمه.
 


خلاف طارق الشناوي ودرة 

 

وكان هناك خلاف وقع بين الناقد طارق الشناوي ودرة بعد تداول تصريحات منسوبة للشناوي يهاجم فيها درة بشكل مبالغ فيه وبعض العبارات القاسية، وهو ما جعل درة تكتب على صفحتها الشخصية : حسبي الله ونعم الوكيل.
 


طارق الشناوي ينفي هجومه على درة


ونفي الناقد السينمائي طارق الشناوي في تصريحات صحفية ما نسبته اليه بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن الفنانة التونسية درة، مؤكدا انها تصريحات عارية تماما من الصحة. 

درة الفنانة درة درة تدافع عن موهبتها يوسف شاهين فيلم هي فوضى

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