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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الإتربي: حصيلة التنازل عن الدولار تضاعفت داخل البنوك والصرافة عقب قرارات المركزي

محمد الإتربي
محمد الإتربي

علق محمد الإتربي رئيس  بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، علي ارتفاع أسعار السلع خلال الفترة الأخيرة وزيادة سعر الدولار.

وقال الاتربي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"حصيلة التنازل عن الدولار تضاعفت داخل البنوك وشركات الصرافة عقب قرارات البنك المركزي الصادرة أمس الخميس، متوقعا اختفاء السوق الموازية للعملة في أقرب وقت مع استعادة البنوك قدرتها على تلبية الطلب على الدولار والافراج عن البضائع المحتجزة بالموانئ المصرية.

أهم شيء أمام البنك المركزي الآن هو كبح جماح التضخم، وهذا ما يتم العمل عليه عبر طرح الشهادات البنكية الأخيرة.

وأكمل الإتربي:"تحديد سعر الدولار بالسوق سيتم وفقا للعرض والطلب مثلما حدث في عام 2016 حيث ارتفع سعر الدولار ثم انخفض مرة أخرى، مشيرا إلى أن استمرار البنوك في تلبية طلب العملاء بالتالي من المفروض إلا يرتفع سعر الدولار.

الموانئ المصرية عمرو أديب سعر الدولار البنك المركزي محمد الإتربي

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