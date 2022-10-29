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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درة: افتقدت والدي يوم فرحي.. وتمنيت الوقوف أمام أحمد زكي

درة
درة

حلت الإعلامية درة ببرنامج حبر سرى مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس تحدثت خلالها عن ارتباطها الشديد بوالدها ورأيها فى الاعتزال وجاءت أبرز تصريحاتها كالتالى :


درة : "والدي كان سندي وضهري وكنت محتاجاله يوم فرحي"

أكدت النجمة التونسية درة، أنها تعرضت للكثير من المواقف التي كانت تتمنى فيها وجود والدها بجانبها أهمها يوم زفافها، قائلة: "حصل لي مواقف كثيرة كنت محتاجة باباي بعد فاته وكنت محتاجه يوم جوازي ولم أكن أتخيل عدم وجوده يوم فرحي وهو وحشني".

وقالت النجمة درة، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، إن والدها كان الضهر والسند وبعدها الزوج طبعا ولكن الأب له وضعه مختلف، مضيفة: "زعلانة جدا لعدم وجود والدي في حياتي وحاسه أني كنت لسه محتاجه وجوده بجانبي".

وأشارت الفنانة درة، إلى أن الزمن لو عاد بها كانت تتمنى تقديم أعمال مع النجم الراحل أحمد زكي مثل فيلم موعد على العشاء وزوجة رجل مهم، مؤكدة أن أحمد زكي ممثل عظيم لن يتكرر في تاريخ الفن.


درة : "فكرت في الاعتزال واسوأ حاجة في الفن الشهرة"

أكدت النجمة التونسية درة، أنها فكرت في الاعتزال أحيانا ليس لشيء سوى رغبتها في الشعور بالهدوء والسلام النفسي بشكل أكثر، قائلة: "اسوأ حاجة في الشغلة بتاعتنا الشهرة لأنها بتعرضنا لتدخلات في حياتنا وشائعات وضغط نفسي".

وأضافت النجمة درة  أن الفنان دائما يتعرض للمحاكمة طول الوقت وهذه التدخلات جميعها ليست سهلة ومهنة الفن شاقة وليست سهلة، متابعة: "في فترات في حياتي بقول أكيد هيجي وقت وأبعد أفضل اعيش فى هدوء"

وأوضحت الفنانة درة، أنها راضية عما حققته حتى الان من الأعمال الفنية، قائلة: "أنا حققت نجومية واسم ومش بقول أني مخدش حقي، وقلت في برنامج قبل كده أنا لسه عندي حاجات كتير لسه محققتهاش من العمل الفني وحقي كممثلة في ادوار لسه عايزة اعملها".

درة: المنصات أكثر تنوع والسينما تظل أفضل ببريقها وشكل الجمهور

أكدت النجمة التونسية درة، أنها اعتذرت عن مسلسل "انتقام سري" اعتقادا منها بأنهم غير جاهزين للمسلسل خاصة أنها كانت بطولة مطلقة ويستعدون به للمشاركة في رمضان، قائلة: "مشروع انتقام سري اعتذرت عنه وخفت وحسيت أننا مش جاهزين لأنها بطولة مطلقة وحسيت اننا مش جاهزين وفضلت اعتذرت".

وتحدثت الفنانة درة، عن رأيها في المنصات وتأثيرها على السينما، قائلة: "المنصات يُعَرض عليها أعمال معظمها قوية وجيدة وعملت قاعدة إن المسلسل مش لازم يكون 30 حلقة وبقى في حاجات ممكن تتعمل في عشر حلقات وبجودة كويسة وموضوعات متنوعة ومختلفة".

وتابعت: "موضوعات المنصات فيها تنوع أكثر وهي تجمع بين شكل السينما والتلفزيون وطعمها خاص وميزتها أن الناس ممكن تتفرج عليها في أي وقت ولكن تبقى السينما لها بريقها وروحها الخاصة بالجلوس أمام شاشة العرض العملاقة وسط الجمهور".


درة : "قلبي أبيض زيادة عن اللزوم وممكن افتح صفحة جديدة مع أي حد"

قالت النجمة التونسية درة، إنها تحب أن تكون مسئولة عن بيتها ويظل شكله نظيف وحلو، مضيفة: "أنا بحب أكون مسئولة عن بيتي وشكله حلو ونضيف ومنظم وأفكر في الأكل بس مش شرط اطبخ  وجوزي أخره يعمل فطار ومش بيطبخ".

وأكدت النجمة درة، أنها تحب الأكل المصري جدا ولكن الأكل التونسي له وضع خاص معها، موضحة أن الأكل التونسي هو أكل بلادها ومتعودة عليه من صغرها.

وعن طريقة تعاملها وعلاقتها الشخصية حال الخلافات، قالت: "قلبي أبيض زيادة عن اللزوم وأي حد غلط ممكن افتح معاه صفحة جديدة إلا لو تأكدت أنه مش بيحبني وأنه مصر على الاذى لكن لا اطبق طريقة الانتقام ولكن هبعده عنه".

 

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