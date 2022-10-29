بعتتلي بوكيه ورد.. مصطفي كامل: شيرين بخير وفي حالة استشفاء

كشف مصطفي كامل نقيب الموسيقيين، تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب، مضيفا:" شيرين في حالة استشفاء".

وأوضح كامل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،::"مدير أعمالها بيطمني عليها، وقالي أنها كلمته دقيقة وأوصته يبعت ليا ورد.. وبقولها إنتي وردتنا"، مشيدا بما تقوم به المطربة أنغام تجاه أسرة شيرين.



وعن سبب ايقاف مطرب المهرجانات عفروتو، قال:" فوجئت به يغني دون فرقة موسيقية مخالفا قواعد النقابة والحقيقة مش عارف بيتحدي مين، منوها إلي أن تراك مغنيين الراب يتكون من آلات موسيقية غربية.

