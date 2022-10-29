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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: فيريرا لم يستطع مواجهة كولر..وهزيمته فرق كبير في الفكر

فرج عامر
فرج عامر

قارن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق بين أسلوب كولر وفيريرا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب فرج عامر : أولا انا أول من طالب بعدم بيع محمود متولي لاني متذكر انه كان نجم نجوم الدوري لما كان بيلعب في الإسماعيلي ، قلت علي سافيو حريف وهداف وحيجيب جون في الزمالك، توقعت مع الكابتن مهيب تليفزيونيا ان الأهلي حيكسب ١/٢او ٢/.  وتمنيت ساڤيو يلعب الناحية الشمال بدل الشحات .

و تابع رئيس نادي سموحة السابق: اهم من كل  ذلك  كولر مدير فني دفاعي ٩٠٪؜ وهجوميً٧٥٪؜ وهو  من احسن المديرين الفنيين اللي دربوا في مصر في آخر  خمسة عشر عاما وقد يظهر انه احسنهم علي الاطلاق، بتحكيم عادل يكسب جميع مباريات الدوري المصري وبطولة ابطال الدوري الافريقي، لو الأهلي جاب صفقة مهاجم هداف وبيرسي تاو انتظم  الدنيا حتبقي اسهل جدا ، عمر فيريرا ما يقدر يواجة كولر ويهزمة فرق كبير في الفكر

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و توج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 فى تاريخه بعد التغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التى أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

أحرز هدف الأهلي الأول، البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38، وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.

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