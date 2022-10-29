فرج عامر: الحكم كاد أن يفسد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

انتقد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق حكم المباراة البرتغالي فابيو جوزيه عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و كتب فرج عامر : حكم المباراة المجهول التاريخ والبرتغالي الجنسية .كاد ان يفسد مباراة السوبر اليوم ،للاسف هو كان عندة مخطط ولكن شخصيتة وسرعة المباراة لم تسعفة لتحقيقها .

و تابع : الكورة اللي اتزق لاعب الاهلي اعتقد حمدي فتحي وهو في الهواء دي ضربة جزاء ، وفي كورة أنا بأكد أنها ضربة جزاء واتحكم زيها من سنوات ضد الاهلي وهي لما عواد ضرب علي معلول برجلة في ركبتةً بعد ما اترمي علي الكورة ، كام انذار اخذة لاعبي الاهلي ورا بعض . وبعدين الوردي دة كان لازم ياخد طرد مش انذار.

و توج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 فى تاريخه بعد التغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التى أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

أحرز هدف الأهلي الأول، البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38، وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.