مبروك جماهير الأهلي العظيمة.. أفشة يحتفل بالتتويج بالسوبر المصري على حساب الزمالك

حرص محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تهنئة جمهورة بتتويج الفريق بلقب السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-0، مساء اليوم على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

ونشر مجدي أفشة صورة لة من المباراة و علق قائلا : مبروك لكل جماهير الاهلي العظيمة.

و توج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 فى تاريخه بعد التغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التى أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وأحرز هدف الأهلي الأول، البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38، وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.