عبد المنعم: سعيد بتحقيق أول ألقابي مع الأهلي.. وكل الشكر لجماهير النادي

أبدى محمد عبد المنعم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، سعادة بالغة بالتتويج بأول لقب له مع الأهلي، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يستحقون الفوز بكأس السوبر، وأن هذا الانتصار نتاج تعب ومجهود جميع أفراد الفريق.

ووجه عبد المنعم رسالة شكر إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أنهم دائمًا الداعم الأكبر والقوة الدافعة للاعبي الفريق في كل البطولات.

وأكد مدافع الأهلي الشاب أن عائلته هي الداعم الأكبر له، مشيرًا إلى أنه يحرص دائمًا على الاتصال بوالده ووالدته قبل كل مباراة، لأن هذا يشعره باطمئنان كبير، وهذا ما حدث قبل مواجهة الزمالك.