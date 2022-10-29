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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاثنين.. قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة دسوق بكفر الشيخ

قطع مياه الشرب
قطع مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ، عن قيامها بعملية غسيل وتطهير وتعقيم المروقات والمرشحات والخزانات الارضية وذلك يوم الإثنين من الساعة الرابعة فجراً وحتى الساعة الخامسة مساءً، مما سيؤدي إلى ضعف المياه أو انقطاعها بنطاق مركز ومدينة دسوق بالمنطقة التي سيتم عملية الغسيل والتطهير، مطالبة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه في تلك الفترة.

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وفي سياق آخر، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق سير العمل بمنظومة النظافة ليلاً، تحت إشراف المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، وذلك أثناء القيام بحملة نظافة بحي جنوب وحى شمال لرفع كفاءة النظافة بالأماكن بالكامل، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومتابعة أعمال النظافة الدورية.

 

جاء ذلك تحت إشراف نائب رئيس مدينة دسوق لشئون النظافة محاسب أحمد سلطان بحضور رئيس حي شمال، أشرف داود، ورئيس حي جنوب فريد حلمى وفريق العمل المعاون، ورؤساء أقسام النظافة وفريق العمل المعاون لهم من الملاحظين والعمال والسائقين وذلك فى إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين.

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