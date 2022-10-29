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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عاصي الحلاني: غمرتني السعادة مع جمهور الأوبرا.. ومصر ستبقى قبلة الفن

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني

أعرب النجم اللبناني عاصي الحلاني عن سعادته البالغة لإحياء حفل مهرجان الموسيقى العربية بدورته الحادية والثلاثين على مسرح النافورة، وسط جمهور جماهيري غفير من المصريين وعدد من الجاليات العربية.

وقال الحلاني، في تصريحات صحفية عقب الحفل: «غمرتني السعادة في ليلة من العمر مع جمهور دار الأوبرا المصرية بمهرجان الموسيقي العربية 31 المتميز الذي منحني المحبة والسعادة، وتبقى مصر أم الدنيا وقبلة الفن والإبداع».

وقدم الحلاني خلال الحفل ما يقرب من 20 أغنية، حيث صعد على أغنيته الشهيرة "بحبك وبغار" وأكمل الحفل بتقديم أغنيات “جن جنوني، وإني مارق مريت، وضلي معي، غالي، ومتل الكذبة وفرصة عمر وست الشتات وقولي جايي، ومالي صبر”. 

كما رقص عاصي الحلاني على الدبكة على نغمات أغنيته الشهيرة "يا طير"، ولبى طلبات الجمهور حينما طلبوا منه غناء أغنيته الشهيرة "الهوارة".

واختتم الفنان اللبناني بتقديم ميدلي لأغنيات الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وودع الجمهور على نغمات أغنية "أحلف بسماها وترابها".

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