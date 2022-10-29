خمسا الوفيات بالسكتة الدماغية تحت 65 عاماً سببها التدخين

أكدت وزارة الصحة والسكان ، إن خُمسي الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية عالمياً بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم ٦٥ عامًا مرتبطة بالتدخين .

وناشدت وزارة الصحة والسكان ، المدخنين بضرورة الإقلاع عن التدخين فوراً للحفاظ علي الصحة العامة .

الإقلاع عن التدخين

يمكن للرغبة الشديدة في تعاطي التبغ أن ترهقك عندما تحاول الإقلاع عن التدخين، ولكن هناك بعض النصائح لتقليل ومقاومة الرغبة الشديدة في التدخين.

عندما تشعر بالحاجة إلى التدخين ، ضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن الرغبة قد تكون قوية، فمن المحتمل أن تمر في غضون 5 إلى 10 دقائق سواء كنت تدخن سيجارة أم لا أو تنغمس في مضغ التبغ، في كل مرة تقاوم فيها الرغبة الشديدة في تعاطي التبغ ، تقترب خطوة واحدة من التوقف عن تعاطي التبغ نهائيًا.

فيما يلي 10 طرق لمساعدتك على مقاومة الرغبة في التدخين أو استخدام التبغ عند الشعور بالرغبة في التدخين.

- جرب العلاج ببدائل النيكوتين

اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن العلاج ببدائل النيكوتين. تشمل الخيارات:

النيكوتين بوصفة طبية في بخاخ الأنف أو جهاز الاستنشاق

يمكنك شراء لصقات النيكوتين والعلكة وأقراص الاستحلاب بدون وصفة طبية.

أدوية الإقلاع عن التدخين التي لا تتطلب وصفة طبية مثل البوبروبيون (ويلبوترين إس آر ، ويلبوترين إكس إل ، وغيرهما) والفارينيكلين.

يمكن أن تساعدك العلاجات ببدائل النيكوتين قصيرة المفعول مثل علكة النيكوتين أو أقراص الاستحلاب أو بخاخات الأنف أو أجهزة الاستنشاق في التغلب على الرغبة الشديدة في تناول الطعام، عادةً ما تكون هذه العلاجات قصيرة المفعول آمنة للاستخدام جنبًا إلى جنب مع لصقات النيكوتين طويلة المفعول أو أحد عقاقير التوقف عن التدخين التي لا تحتوي على النيكوتين.

حظيت السجائر الإلكترونية (e-cigarettes) باهتمام كبير مؤخرًا كبديل لتدخين السجائر التقليدية، لكن لم تثبت السجائر الإلكترونية أنها أكثر أمانًا أو فعالية من الأدوية البديلة للنيكوتين في مساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين.

-تجنب المحفزات

من المحتمل أن تكون الحوافز على التبغ أقوى في الأماكن التي تدخن أو تمضغ فيها التبغ في أغلب الأحيان ، مثل الحفلات أو الحانات ، أو في الأوقات التي كنت تشعر فيها بالتوتر أو تحتسي القهوة، اكتشف محفزاتك وضع خطة لتجنبها أو تجاوزها دون استخدام التبغ.

لا تهيئ نفسك لانتكاسة التدخين، إذا كنت تدخن عادةً أثناء التحدث على الهاتف ، على سبيل المثال ، احتفظ بقلم وورقة بالقرب منك لتظل مشغولاً بالعبث بدلاً من التدخين.

- التأخير

إذا كنت تشعر أنك ستستسلم لرغبتك في التبغ ، فأخبر نفسك أنه يجب عليك أولاً الانتظار لمدة 10 دقائق أخرى، ثم افعل شيئًا لإلهاء نفسك خلال تلك الفترة، حاول الذهاب إلى منطقة عامة خالية من التدخين، قد تكون هذه الحيل البسيطة كافية لتخطي رغبتك في تعاطي التبغ.

-مضغ العلكة

امنح فمك شيئًا لتفعله لمقاومة اشتهاء التبغ، امضغ علكة خالية من السكر أو حلوى صلبة، أو تناول الجزر النيء أو المكسرات أو بذور عباد الشمس ، شيء مقرمش ولذيذ.

- تدخين سيجارة واحدة

تميل إلى تدخين سيجارة واحدة فقط لإشباع الرغبة الشديدة في التبغ، لكن لا تخدع نفسك بالتفكير في أنه يمكنك التوقف عند هذا الحد، في كثير من الأحيان ، يؤدي وجود واحد فقط إلى واحد آخر. وقد ينتهي بك الأمر باستخدام التبغ مرة أخرى.

-جرب تقنيات الاسترخاء

ربما كان التدخين هو طريقك للتعامل مع التوتر، يمكن أن تكون مقاومة الرغبة الشديدة في تعاطي التبغ مرهقة بحد ذاتها، تخلص من التوتر عن طريق تجربة طرق للاسترخاء ، مثل التنفس العميق أو استرخاء العضلات أو اليوجا أو التخيل أو التدليك أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة.

-ذكّر نفسك بالمزايا

اكتب أو قل بصوت عالٍ سبب رغبتك في الإقلاع عن التدخين ومقاومة الرغبة الشديدة في تعاطي التبغ. قد تشمل هذه الأسباب:

الشعور بتحسن

الحصول على صحة أفضل

إعفاء أحبائك من التدخين السلبي

توفير المال

ضع في اعتبارك أن محاولة شيء للتغلب على الرغبة في استخدام التبغ أفضل دائمًا من عدم القيام بأي شيء، وفي كل مرة تقاوم فيها اشتهاء التبغ ، تقترب خطوة واحدة من التخلص من التبغ.



المصدر: mayoclinic