عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خمسا الوفيات بالسكتة الدماغية تحت 65 عاماً سببها التدخين

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية

 أكدت وزارة الصحة والسكان ، إن خُمسي الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية  عالمياً بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم ٦٥ عامًا مرتبطة بالتدخين .

 وناشدت وزارة الصحة والسكان ، المدخنين بضرورة الإقلاع  عن  التدخين فوراً للحفاظ علي الصحة العامة . 

 الإقلاع عن التدخين 

يمكن للرغبة الشديدة في تعاطي التبغ أن ترهقك عندما تحاول الإقلاع عن التدخين، ولكن هناك بعض النصائح لتقليل ومقاومة الرغبة الشديدة في التدخين.

عندما تشعر بالحاجة إلى التدخين ، ضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن الرغبة قد تكون قوية، فمن المحتمل أن تمر في غضون 5 إلى 10 دقائق سواء كنت تدخن سيجارة أم لا أو تنغمس في مضغ التبغ، في كل مرة تقاوم فيها الرغبة الشديدة في تعاطي التبغ ، تقترب خطوة واحدة من التوقف عن تعاطي التبغ نهائيًا.

 

فيما يلي 10 طرق لمساعدتك على مقاومة الرغبة في التدخين أو استخدام التبغ عند الشعور بالرغبة في التدخين.
- جرب العلاج ببدائل النيكوتين
اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن العلاج ببدائل النيكوتين. تشمل الخيارات:
النيكوتين بوصفة طبية في بخاخ الأنف أو جهاز الاستنشاق
يمكنك شراء لصقات النيكوتين والعلكة وأقراص الاستحلاب بدون وصفة طبية.
أدوية الإقلاع عن التدخين التي لا تتطلب وصفة طبية مثل البوبروبيون (ويلبوترين إس آر ، ويلبوترين إكس إل ، وغيرهما) والفارينيكلين.
يمكن أن تساعدك العلاجات ببدائل النيكوتين قصيرة المفعول مثل علكة النيكوتين أو أقراص الاستحلاب أو بخاخات الأنف أو أجهزة الاستنشاق  في التغلب على الرغبة الشديدة في تناول الطعام، عادةً ما تكون هذه العلاجات قصيرة المفعول آمنة للاستخدام جنبًا إلى جنب مع لصقات النيكوتين طويلة المفعول أو أحد عقاقير التوقف عن التدخين التي لا تحتوي على النيكوتين.

حظيت السجائر الإلكترونية (e-cigarettes) باهتمام كبير مؤخرًا كبديل لتدخين السجائر التقليدية،  لكن لم تثبت السجائر الإلكترونية أنها أكثر أمانًا أو فعالية من الأدوية البديلة للنيكوتين في مساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين.
-تجنب المحفزات
من المحتمل أن تكون الحوافز على التبغ أقوى في الأماكن التي تدخن أو تمضغ فيها التبغ في أغلب الأحيان ، مثل الحفلات أو الحانات ، أو في الأوقات التي كنت تشعر فيها بالتوتر أو تحتسي القهوة،  اكتشف محفزاتك وضع خطة لتجنبها أو تجاوزها دون استخدام التبغ.

لا تهيئ نفسك لانتكاسة التدخين، إذا كنت تدخن عادةً أثناء التحدث على الهاتف ، على سبيل المثال ، احتفظ بقلم وورقة بالقرب منك لتظل مشغولاً بالعبث بدلاً من التدخين.
- التأخير

إذا كنت تشعر أنك ستستسلم لرغبتك في التبغ ، فأخبر نفسك أنه يجب عليك أولاً الانتظار لمدة 10 دقائق أخرى،  ثم افعل شيئًا لإلهاء نفسك خلال تلك الفترة، حاول الذهاب إلى منطقة عامة خالية من التدخين، قد تكون هذه الحيل البسيطة كافية لتخطي رغبتك في تعاطي التبغ.

-مضغ العلكة
امنح فمك شيئًا لتفعله لمقاومة اشتهاء التبغ، امضغ علكة خالية من السكر أو حلوى صلبة، أو تناول الجزر النيء أو المكسرات أو بذور عباد الشمس ، شيء مقرمش ولذيذ.
- تدخين سيجارة واحدة 
تميل إلى تدخين سيجارة واحدة فقط لإشباع الرغبة الشديدة في التبغ، لكن لا تخدع نفسك بالتفكير في أنه يمكنك التوقف عند هذا الحد، في كثير من الأحيان ، يؤدي وجود واحد فقط إلى واحد آخر. وقد ينتهي بك الأمر باستخدام التبغ مرة أخرى.

-جرب تقنيات الاسترخاء
ربما كان التدخين هو طريقك للتعامل مع التوتر، يمكن أن تكون مقاومة الرغبة الشديدة في تعاطي التبغ مرهقة بحد ذاتها، تخلص من التوتر عن طريق تجربة طرق للاسترخاء ، مثل التنفس العميق أو استرخاء العضلات أو اليوجا أو التخيل أو التدليك أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة.
-ذكّر نفسك بالمزايا
اكتب أو قل بصوت عالٍ سبب رغبتك في الإقلاع عن التدخين ومقاومة الرغبة الشديدة في تعاطي التبغ. قد تشمل هذه الأسباب:
الشعور بتحسن
الحصول على صحة أفضل
إعفاء أحبائك من التدخين السلبي
توفير المال
ضع في اعتبارك أن محاولة شيء للتغلب على الرغبة في استخدام التبغ أفضل دائمًا من عدم القيام بأي شيء، وفي كل مرة تقاوم فيها اشتهاء التبغ ، تقترب خطوة واحدة من التخلص من التبغ.
 

المصدر: mayoclinic

السكتة الدماغية الوفيات التدخين الصحة والسكان الصحة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات: شيكابالا سبني وهكذا رددت عليه.. فيديو

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

بشرى سارة.. 600 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات بعد قرار الحكومة في هذه الحالة

فرحة عالمية على أرض النوبة.. حفل زفاف اسطوري للممثل العالمي فرانسيسكو فى أسوان

ملامح صادمة.. حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي بسبب عمليات التجميل

إجازات شهر نوفمبر 2022 لطلاب المدارس| تفاصيل

بعد رفع الفائدة.. الرسوم الجديدة للسحب من ماكينات الصراف الآلي

35 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 29 اكتوبر 2022

ترشيحاتنا

اعتقال 3 سعوديين بعد تحرشهم بفتاة فى موسم الرياض.. صور وفيديو

50 مليون جنيه خسائر.. القصة الكاملة لحريق مخزن قطن في دمياط.. فيديو

خمسا الوفيات بالسكتة الدماغية تحت 65 عاماً سببها التدخين

إسرائيل تخفض مستوى التأهب على حدودها مع لبنان | تفاصيل

بسبب الفيضانات.. الأمم المتحدة: أفريقيا تعاني من نزوح وتشريد وتجويع الملايين

لبحث عدد من الملفات ..مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

مافيش فوتوشوب.. شاهد| مقطع فيديو يكشف حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي

شاهد.. ناقد موضة يكشف مفاجأة غير متوقعة عن صور هيفاء وهبي المثيرة للجدل

فرحة عالمية على أرض النوبة.. حفل زفاف اسطوري للممثل العالمي فرانسيسكو فى أسوان

فيديو

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

مافيش فوتوشوب.. شاهد| مقطع فيديو يكشف حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي

تغطية خاصة| تفاصيل ارتفاع سعر الدولار عالميا وتراجع الذهب

ويجز الغلابة.. ألطم وأجري تنافس انتش وأجري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ