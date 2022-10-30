3 اجتماعات.. تعرف على أجندة لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ

تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، ثلاثة اجتماعات هذا الاسبوع لمناقشة عدد من الملفات الهامة.

تناقش اللجنة في أول اجتماعاتها اليوم اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد وجيه بشأن "تغطية الجزء المتبقى من ترعة محلة بشر المارة داخل الكتلة السكنية بمركز شبراخيت- محافظة البحيرة، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، وبحضور ممثلي الحكومة.

كما تستعرض اللجنة خلال اجتماعها الثانى نتائج وتوصيات المؤتمر الاقتصادي فيما يخص قطاعى الزراعة والرى.

فيما خصصت اللجنة اجتماعها يوم الإثنين المقبل، برئاسة " الجبلي" لدراسة آليات التوسع في المحاصيل الاستراتيجية.

وكان المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، قال أن اللجنة ستواصل دورها في مناقشة ملفات قطاعات الزراعة والرى والأمن الغذائي بدور الانعقاد الثالث، مشيرا إلى أن اللجنة تستهدف دعم خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسى، في تلك القطاعات الهامة والتي مثلت طفرة غير مسبوقة في تاريخ مصر.

وأضاف الجبلى، أن من أبرز الملفات التي ستتبناها اللجنة في دور الانعقاد الثالث، التوسع في المحاصيل الاستراتيجية وتعظيم دور البحوث الزراعية في ذلك الملف وكذلك التوسع في التصنيع الزراعى واقتصاديات صناعة الأسمدة، بما يساعد في الإسراع من تنفيذ خطة الدولة بتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وزيادة حجم الصادرات.

وتابع المهندس عبد السلام الجبلى، أيضا من الملفات الهامة، ملف التعاونيات الزراعية، حيث يتطلب ذلك الملف إعادة دراسة وبحث لإعادة هيكلته وتعظيم الاستفادة منه، مشيرا إلي أهمية إعادة النظر دور الجمعيات التعاونية الزراعية وتعديل