عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

3 اجتماعات.. تعرف على أجندة لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ

صدى البلد

تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، ثلاثة اجتماعات هذا الاسبوع  لمناقشة عدد من الملفات الهامة.

تناقش اللجنة في أول اجتماعاتها اليوم  اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد وجيه بشأن "تغطية الجزء المتبقى من ترعة محلة بشر المارة داخل الكتلة السكنية بمركز شبراخيت- محافظة البحيرة، وذلك بالاشتراك  مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، وبحضور ممثلي الحكومة.

كما تستعرض اللجنة خلال اجتماعها الثانى نتائج وتوصيات المؤتمر الاقتصادي فيما يخص قطاعى الزراعة والرى.  

 فيما خصصت اللجنة اجتماعها يوم الإثنين المقبل، برئاسة " الجبلي" لدراسة آليات التوسع في المحاصيل الاستراتيجية.  

وكان المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، قال أن اللجنة ستواصل دورها في مناقشة ملفات قطاعات الزراعة والرى والأمن الغذائي بدور الانعقاد الثالث، مشيرا إلى أن اللجنة تستهدف دعم خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسى، في تلك القطاعات الهامة والتي مثلت طفرة غير مسبوقة في تاريخ مصر.  

وأضاف الجبلى، أن من أبرز الملفات التي ستتبناها اللجنة في دور الانعقاد الثالث، التوسع في المحاصيل الاستراتيجية وتعظيم دور البحوث الزراعية في ذلك الملف وكذلك التوسع في التصنيع الزراعى واقتصاديات صناعة الأسمدة، بما يساعد في الإسراع من تنفيذ خطة الدولة بتحقيق  الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وزيادة حجم الصادرات.

وتابع المهندس عبد السلام الجبلى، أيضا من الملفات الهامة، ملف التعاونيات الزراعية، حيث يتطلب ذلك الملف إعادة دراسة وبحث لإعادة هيكلته وتعظيم الاستفادة منه، مشيرا إلي أهمية إعادة النظر دور الجمعيات التعاونية الزراعية وتعديل 

حجم الصادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة البحيرة اقتراح برغبة مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد زواجهما.. تعرف على فارق السن بين شيري عادل وطارق صبري

الرياضة الحقيقية | أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الأهلي بالسوبر

ميار الببلاوي عن مشاهدها الجريئة مع عمرو عبد الجليل: كنت رافضة أصورها وأنا صايمة

الأغلى والأمهر وسيئ الحظ .. 3 نجوم أهلاوية على عتبة الرحيل في يناير

فرصة ذهبية ومرتبات مجزية.. 14 وظيفة شاغرة فى السعودية | اعرف الشروط

مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد مباشر الآن 1-1 فى الدوري الإنجليزي

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وانخفاض في أسعار السلع.. تغطية خاصة

ترشيحاتنا

بيان عاجل من نانسي بيلوسي بعد الهجوم على زوجها

شوبير: كولر طلب التعاقد مع صفقتين جديدتين.. والأهلي أنهى اتفاقه مع لاعب إفريقي

ظهور صادم ..أول صورة لـ عمر كمال بعد اجراء عملية زراعة في دقنه

أدباء مصر يردون غيبة بهاء طاهر بعد هجوم صافيناز كاظم: قيمة أدبية رفيعة

بريطانيا.. اتهام رجل بقتل 39 فيتناميا بعد العثور عليهم في شاحنة

علي جمعة: يجوز مسح شعرة واحدة في الرأس عند الوضوء للصلاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. أول صور من حفل خطوبة مروة الأزلي

جميلة وملفتة.. صور جديدة من عقد قران شيري عادل وطارق صبري

آخرهن وفاء سالم.. فنانات وقعن في "فخ الجمال المزيف" والنهاية "تشوهات بالوجه|شاهد

ببدلة أنيقة.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

صدمت الجمهور.. وجه هيفاء وهبي يثير الجدل بسبب تشوه ملامحها |فيديوجراف

تحذير عاجل من الدواء بسبب حقنة | سعرها 35 ألف جنيه ..فيديو

الأرصاد الجوية تحذر من الخلايا الرعدية | اعرف التفاصيل

علقة ساخنة لـ زوج سياسية أمريكية شهيرة داخل منزله |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ