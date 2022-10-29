مصرع وإصابة ثلاثة من أسرة واحدة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرقية

لقي شاب مصرعه فيما أصيب شقيقه ووالده بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد في مشاجرة نشبت بينهم وبين جيرانهم بقرية عمريط التابعة لمركز أبو حماد لخلافات بينهم وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى أبو حماد ابوصول كلا من "رامي ن م" 25 سنة، مقيم في قرية عمريط التابعة لمركز أبو حماد، جثة هامدة متأثرًا بإصابته بجرح طعني في الناحية اليسرى، وشقيقه عبدالحميد، 21 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالظهر ووالدهم "نبيل م م" مصابًا بطعنتين في الجانبين اليمن والأيسر بالصدر.

وبالإنتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين المجني عليهم وبين أخرين بسبب خلافات بينهم بالقرية تطورت الي مشاجرة بالأسلحة البيضاء مما أدي إلى مصرع الشاب وإصابة شقيقة ووالده وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وتم ضبط المتهمين.