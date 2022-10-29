الأمم المتحدة ترد على إعلان روسيا تعليق المشاركة في اتفاق الحبوب

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، السبت، إن المنظمة علمت بتقارير عن تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق الحبوب الأوكرانية، لافتا إلى التواصل مع السلطات الروسية في هذا الشأن.

وأكدت الأمم المتحدة أن اتفاق الحبوب له تأثير إيجابي واضح على حصول الملايين في العالم على الغذاء، موضحة أنه من الضروري أن يمتنع الجميع عن أي إجراءات قد تهدد اتفاق الحبوب.

وكانت روسيا قررت تعليق المشاركة في اتفاق تصدير الحبوب، الذي ترعاه الأمم المتحدة، بعد هجوم أوكراني على ميناء سيفاستوبول في البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن موسكو قررت "تعليق المشاركة في صفقة الحبوب.. بعد الهجوم الإرهابي ضد سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية".

من جهته، أعلن ميخائيل رازفوجايف حاكم سيفاستوبول، الواقعة في شبه جزيرة القرم، أن أنظمة الدفاع الجوي نجحت في صد هجمات بمسيرات أوكرانية.

وصباح السبت، أعلن أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم، صد هجوم بطائرة مسيرة في خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان "شارك في الهجوم الإرهابي الأوكراني 9 طائرات بدون طيار و7 طائرات بدون طيار بحرية".

ولفت البيان إلى أن القوات الروسية "تصدت للهجوم على الطريق الخارجي لسيفاستوبول، حيث تم تدمير 4 مسيرات بحرية و3 مسيرات أخرى على الطريق الداخلي".

وكشف أن الهجوم "تسبب بإصابة كاسحة الألغام البحرية إيفان جولوبيتس بأضرار طفيفة"، وأن الهجوم استهدف سفن أسطول البحر الأسود، التي تضمن ممر آمن "لممر سفن الحبوب"، وفقا للمبادرة الدولية بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جميع الأطراف، إلى بذل كل جهد ممكن، لتمديد الاتفاق الخاص بصادرات الحبوب الأوكرانية، مؤكدا ضرورة رفع الحواجز بسرعة أمام الصادرات الروسية.

ودعت أوكرانيا إلى تجديد الاتفاق، رغم المخاوف بشأن ما إذا كانت موسكو ستوافق على تمديده إلى ما بعد الموعد النهائي في 19 نوفمبر المقبل.