روسيا تكشف لأول مرة عن الجهة المنفذة لهجوم خط نورد ستريم

قالت وزارة الدفاع الروسية إن ممثلين عن البحرية البريطانية شاركوا في التخطيط وتنفيذ “الهجوم الإرهابي” في بحر البلطيق في 26 سبتمبر الماضي لتخريب أنابيب نورد ستريم 1 و2 لنقل الغاز.

وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم السبت، إنه "وفقا للمعلومات التي توفرت ... شاركت وحدات من البحرية البريطانية في التخطيط وفي تنفيذ العمل الإرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر لتخريب خطوط أنابيب نورد ستريم -1 ونورد ستريم -2" لنقل الغاز الروسي.

كذلك قالت الوزارة إن القوات الأوكرانية التي نفذت الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية أخرى باستخدام 16 طائرة مسيرة اليوم السبت، تلقت تدريبات من قبل مختصين بريطانيين في مدينة أوتشاكوف، التابعة لمقاطعة ميكولايف بأوكرانيا.

وتعرضت أنابيب نقل الغاز "نورد ستريم-1" و"نورد ستريم-2" يوم 26 سبتمبر الماضي إلى أعمال تخريبية تمثلت في تفجيرها وإخراجها عن الخدمة.

وتمتد خطوط أنابيب "نورد ستريم" من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، وتمر بالمياه الاقتصادية للدنمارك وفنلندا والسويد.

ووقعت الأعطال بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية.