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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف الجبلي: السيسي يعطي دفعة كبيرة للصناعة المحلية.. فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات، أن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، أوضحت أن هناك تأثر كبير على  سلاسل الأمداد، لذا كان لا بد من العمل على وضع حلول هامة.

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وقال شريف الجبلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “عزة مصطفى”،  أن الدولة عليها أن تقوم بالإنتاج، من أجل تغطية السوق المحلي، والسعي نحو وجود فائض للتصدير.

 

وتابع  رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات، أن الدولة والقطاع الخاص يتعاونان بشكل مستمر من أجل حل مشكلة الدولار. 

 

تستهدف رجال الاعمال

وأشار شريف الجبلي إلى أن الرئيس السيسي يشجع ويعطي دفعة قوية للصناعة المحلية، مؤكدا أن مبادرة "ابدأ" تستهدف رجال الاعمال وتشجيعهم على الاستثمار في كافة المجالات.

شريف الجبلى الرئيس السيسي الصناعة المحلية عزة مصطفي الصناعة

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