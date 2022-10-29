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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس غدا .. الأجواء حارة واستمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل

الطقس غدا
الطقس غدا

تشهد حالة الطقس غدا الأحد، استمرار استقرار الأحوال الجوية على كل أنحاء البلاد، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، يكون الطقس غدا، خلال ساعات الليل، لطيف في أوله، مائل للبرودة في آخره على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدا

وعن الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا؛ فتكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن فرص الأمطار، خلال الطقس غدا، تكون هناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أما عن حالة البحرين، فنكون في البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر يكون معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، بمختلف المحافظات، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري.. 27 للعظمى والصغرى 20 درجة.
السواحل الشمالية.. 26 للعظمى والصغرى 19 درجة.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.. 30 للعظمى والصغرى 22 درجة.
شمال الصعيد.. 28 للعظمى والصغرى 16 درجة.
جنوب الصعيد.. 31 للعظمى والصغرى 19 درجة.

الطقس الطقس غدا حالة الطقس هيئة الأرصاد درجات الحرارة

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