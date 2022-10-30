صحة الشيوخ تناقش تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ..اليوم

تناقش لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور علي مهران ، اليوم الأحد ،تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل المعوقات - الأثر التشريعي.

كما تعقد لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يوم الإثنين ثلاث اجتماعات تناقش اللجنة فيهم عدد من الاقتراحات برغبة حيث تناقش في الاجتماع الأول مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد صلاح البدري بشأن: "الاستفادة من مستشفيات التكامل الموجودة بالمراكز والقرى".

والاجتماع الثاني سيتم مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب د. محمد صلاح البدري بشأن: "إقامة مستشفى مركزي بمدينة حدائق أكتوبر". لجنة مشتركة مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المالية والنقل.

والاجتماع الثالث سيتم مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد وجيه بشأن: " انشاء وحدة صحية بقرية منشأ الرزافة – مركز شبرا خيت – محافظة البحيرة" لجنة مشتركة مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.