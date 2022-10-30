ستنخفض.. اتحاد الصناعات لـ المصريين: الأسعار مش هتولع| فيديو

قال المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الأسعار لن ترتفع بعد تحرير سعر الصرف، معقبا: "وضع الأسعار بعد تحرير الأسعار ستنخفض.. والدنيا مش هتولع".

وأضاف المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "كان فيه متاجرة وأوفر برايس لمجرد أن السلعة موجودة بسبب أن كان فيه سعرين للدولار".

وأكد: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يساند ويدعم القطاع الخاص"، موضحا: "الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة يظهر تحمس الرئيس السيسي للقطاع الخاص تماما، ومساندته له والوقوف إلى جواره".

وأشار: "هناك مشروعات تعرضت للانتقاد في بدايتها ثم أثبتت نجاحها فيما بعد مثل مشروع حقل ظهر"، مضيفا: "أصبحنا مميزين عن دول أوروبية بأن لدينا كهرباء وغاز وخلافه، لا أقول إننا نصنع كل شيء في مصر، لكن لو الطاقة الإنتاجية والخامة في مصر، فيجب إجراء عملية تحويل وإضافة وتحسين".

وأشار :" الرخصة الذهبية يحصل عليها المستثمر فتجب نحو 15 رخصة قبلها، ليبدأ المستثمر العمل فورا"، مضيفا: "عندما تحرر سعر الصرف شفنا الأمل، وتم البدء في الإفراج عن البضائع المخزنة في الموانئ"، مؤكدا: "تحرير سعر الصرف لمصلحة الصناعة".