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عضو مبادرة أبدا: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعطي قوة أكبر للاقتصاد المصري .. فيديو

محمد عبد السميع
محمد عبد السميع

قال الدكتور محمد عبد السميع عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية "أبدا"، إن مصر لديها جميع القطاعات الصناعات بداية من الصناعات الكيماوية وصناعة الأجهزة المنزلية والصناعات المعدنية وغيرها من الصناعات.

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واضاف "محمد عبد السميع" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من مصر" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن أعضاء المبادرة قاموا بزيارة الغرف التجارية للحديث مع المستوردين وسألهم لماذا لا يقومون بصناعات محلية بدلا من الاستيراد ؟ ، وتم العرض عليهم بأن يقوموا بجذب المستثمرين واعطائهم فرص جيدة للصناعة داخل مصر.

وتابع عضو المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعطي قوة أكبر للاقتصاد المصري.

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