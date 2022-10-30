عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الأقصر يشهد انطلاق فعاليات مهرجان الأقصر بلدنا

رئيس مدينة الأقصر
رئيس مدينة الأقصر يشهد إنطلاق فعاليات مهرجان " الأقصر بلدنا"

شهد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر برفقتة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش والأجهزة التنفيذية التابعة للمدينة ، إنطلاق فعاليات مهرجان " الأقصر بلدنا" على شرف الوفود الرسمية المشاركة بمؤتمر إتحاد المستثمرات العرب بالأقصر.

 

ندوة تثقيفية عن التغيرات المناخية بجامعة الأقصر .. صور

انطلاق كأس رئيس جامعة الأقصر في كرة القدم الخماسية وتنس الطاولة 2 نوفمبر

وضم المهرجان موكب كبير من الحناطير يضم حوالى ١٢٠ حنطوراً، حاملين أعلام الدول المشاركة في المؤتمر وتجولوا على ضفاف نهر النيل بمصاحبة فرق الفنون الشعبية،. وسط زغاريد وفرحة الأهالي.

 

وساهمت الجولة في ترويج سياحي كبير بمحافظة الأقصر وشد إنتباه جميع مواطني الأقصر والوفود السياحية.

 

ومن جانبه أكد الدكتور علي الشرابي أن الضيوف من ممثلي ٣٠ دولة عربية وإفريقية ودولية، اعربوا عن فرحتهم وتمتعهم بموكب الحناطير، وجمال النيل وصفائه.

IMG-20221030-WA0005
IMG-20221030-WA0005
IMG-20221030-WA0006
IMG-20221030-WA0006
IMG-20221030-WA0002
IMG-20221030-WA0002
IMG-20221030-WA0003
IMG-20221030-WA0003
IMG-20221030-WA0001
IMG-20221030-WA0001
IMG-20221030-WA0004
IMG-20221030-WA0004
IMG-20221030-WA0000
IMG-20221030-WA0000
الأقصر محافظة الاقصر الفنون الشعبية رئيس مدينة الأقصر مدينة الأقصر الوفود السياحية ضفاف نهر النيل اتحاد المستثمرات العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

تراجع حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد زواجهما.. تعرف على فارق السن بين شيري عادل وطارق صبري

الرياضة الحقيقية | أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الأهلي بالسوبر

الأغلى والأمهر وسيئ الحظ .. 3 نجوم أهلاوية على عتبة الرحيل في يناير

مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد مباشر الآن 1-1 فى الدوري الإنجليزي

فرصة ذهبية ومرتبات مجزية.. 14 وظيفة شاغرة فى السعودية | اعرف الشروط

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وانخفاض في أسعار السلع.. تغطية خاصة

ترشيحاتنا

الصين: أمريكا تمارس الابتزاز النووي.. وتعجل باندلاع المواجهة

سعر عيار 21 اليوم في محلات الصاغة 30-10-2022

علي جمعة: يجوز للفلاح الوضوء من القناية طالما أكثر من 200 لتر

الأهلي يصرف 40 مليون جنيه للاعبين بعد الفوز بالسوبر

هدية الرئيس تصل البرلمان.. النواب يناقش زيادة المرتبات والمعاشات 300 جنيه

ببدلة أنيقة.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة أنيقة.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها

استعبط لغة عربية فصحى.. قصة ضم كلمة بالعامية لقاموسنا اللغوي

فستان ملفت.. بشرى تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

روب ستان.. هاجر أحمد تثير إعجاب متابعيها بإطلالة ملفتة

فيديو

صدمت الجمهور.. وجه هيفاء وهبي يثير الجدل بسبب تشوه ملامحها |فيديوجراف

تحذير عاجل من الدواء بسبب حقنة | سعرها 35 ألف جنيه ..فيديو

الأرصاد الجوية تحذر من الخلايا الرعدية | اعرف التفاصيل

علقة ساخنة لـ زوج سياسية أمريكية شهيرة داخل منزله |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ