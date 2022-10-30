رئيس مدينة الأقصر يشهد انطلاق فعاليات مهرجان الأقصر بلدنا

شهد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر برفقتة سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش والأجهزة التنفيذية التابعة للمدينة ، إنطلاق فعاليات مهرجان " الأقصر بلدنا" على شرف الوفود الرسمية المشاركة بمؤتمر إتحاد المستثمرات العرب بالأقصر.

وضم المهرجان موكب كبير من الحناطير يضم حوالى ١٢٠ حنطوراً، حاملين أعلام الدول المشاركة في المؤتمر وتجولوا على ضفاف نهر النيل بمصاحبة فرق الفنون الشعبية،. وسط زغاريد وفرحة الأهالي.

وساهمت الجولة في ترويج سياحي كبير بمحافظة الأقصر وشد إنتباه جميع مواطني الأقصر والوفود السياحية.

ومن جانبه أكد الدكتور علي الشرابي أن الضيوف من ممثلي ٣٠ دولة عربية وإفريقية ودولية، اعربوا عن فرحتهم وتمتعهم بموكب الحناطير، وجمال النيل وصفائه.

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