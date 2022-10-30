علي جمعة: يجوز للفلاح الوضوء من القناية طالما أكثر من 200 لتر

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه يجوز الوضوء من الماء الجاري، طالما كان أكثر من 200 لتر.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الفلاح الذي يسقي الأرض، يجوز له الوضوء من "المسقى - الفحل- القناية" إذا حضرت الصلاة، لأن هذا المكان به مكان كثير وبالتالي لا يتأثر بما يقع فيه.

وأشار إلى أن سيدنا النبي - صلى الله عليه وسلم- حدد لنا حد ، بعده لا تتأثر المياه بما تحمله من خبث فتطهر غيرها ولا تتأثر بما يقع فيها، وهذا الحد بما يعادل 200 لتر من المياه.

وتابع: المكان الذي فيه أكثر من 200 لتر من المياه، يجوز للمسلم أن يتوضأ منه.