بفستان ملفت.. أول صور من حفل خطوبة مروة الأزلي

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور الفنانة مروة الأزلي من حفل خطوبتها على المخرج وائل فرج.

وظهرت الفنانة مروة الأزلي ، بإطلالة جريئة ومثيرة للجدل مرتدية فستان باللون الأبيض مطرز من الأمام ويأخذ شكل الجمبسوت ولكنه ذات قماش شفاف وهو ما جعل اطلالتها جريئة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

احتفل أبطال وصناع الجزء الثاني من مسلسل "الوضع مستقر" بالعرض الخاص للمسلسل وسط حضور عدد من الفنانين والإعلاميين.

وحرص على الحضور الفنان خالد منصور والفنانة إنجى كيوان، والفنانة مروة الأزلي والمخرج وائل فرج .

وكشفت مروة الأزلى عن تفاصيل شخصيتها لعدسة صدى البلد :" أول مرة أقدم كوميدى والعمل جديد عليا ، شخصيتي في المسلسل زعيمة عصابة وبيحاولوا القبض عليا ".

وعن موعد حفل زفافها من المخرج وائل فرج قالت: "احتفل بحفل زفافي بعد عيد الفطر المقبل".

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