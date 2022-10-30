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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون معطر .. نصائح سهلة للحفاظ على حمامك نظيفًا و منعشًا

بدون معطر .. نصائح
بدون معطر .. نصائح سهلة للحفاظ على حمامك نظيفًا و منعشًا

يعد تنظيف الحمام وإبقائه نظيفًا ورائعًا لفترة طويلة مهمة صعبة للغاية، ولكن هنا قدمنا ​​لك بعض النصائح السهلة التي يمكنك من خلالها الحفاظ على حمامك نظيفًا تمامًا.  
 

كشف موقع هيلثي عن طرق سهلة ستحافظ على حمامك منعشًا ورائحه جيدة :

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 تجفيف المنشفة

 

 لا تترك المنشفة مطوية بعد التجفيف ، قم بتعرضها للشمس من وقت لأخر ، تحتاج أيضًا إلى الاهتمام بنظافة المناشف.
 


تخلصي من رائحة الحمام

الليمون يحتوي الليمون على حامض الستريك لذلك فهو منظف طبيعي قوي بعد تنظيف الحمام بالمنظفات ، افركي كل مكان بالليمون سيبقي هذا الحمام منتعشًا ورائعًا لفترة طويلة.

 

الزيت العطري

انقعي كرة قطنية في زيت أطفال أو زيت من اختيارك واحتفظي بها في ركن من أركان الحمام على سبيل المثال ، يمكنك وضعها بالقرب من سلة مهملات أو لفافة مناديل الحمام أو في كوب أو كأس به فرشاة أسنان.


رش منعم الأقمشة 

المنشفة يتم استخدام منشفة اليد مرارًا وتكرارًا في هذه الحالة ، يمكنك رش خليط من الماء ومنعم الأقمشة عليها بصرف النظر عن هذا، يمكن أيضًا أن يكون مزيج من صودا الخبز ومنعم الأقمشة في الماء معطرًا رائعًا للغرفة.

احتفظ بالصابون العطري في الحمام

إذا كنت تستخدمي أي صابون مركز، فستكون رائحة حمامك بالكامل بدون معطر جو يمكنك أيضًا الاحتفاظ بهذا النوع من الصابون المركز على حوض الحمام.


صب المنظف في خزان المرحاض 

أي منظف برائحة قوية في خزان المرحاض ستنتشر رائحة المنظف في كل مكان عند شطفه.

 

التهوية

اترك نافذة الحمام مفتوحة لمدة 15 دقيقة على الأقل يوميًا هذا سوف يجلب الهواء النقي .

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