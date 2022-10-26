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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غش دماغك.. بدون كافيين حيل غريبة تبقيك مستيقظا

التعب
التعب

هل تحاول دائمًا التعب على الشعور بالتعب بتناول مشروبات الطاقة  إليك  نصائح سريعة تساعدك على الحفاظ على مستويات الطاقة  مرتفعة  دون على الأقل تناول فنجان من القهوة 

1 -قضم ليمونة


 المذاق اللذيذ سيوفر بلا شك تأثير صفعة على الوجه 

 2 -رش الماء البارد على وجهك

عندما تبدأ جفونك في النمو بثقل ، خذ بضع حفنات من الماء المثلج ورشها على وجهك. هذه خدعة رائعة لإيقاظ نفسك والحفاظ على نشاطك في لمح البصر. هناك طريقة أخرى وهي الاحتفاظ بعلبة ثلج في الفريزر. كلما شعرت بالكسل قليلاً ، ضعه على مؤخرة رقبتك.

3- صب الماء البارد على معصميك

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النوم

 4- جرب تدليك الأذن.


 اضغط على شحمة الأذن بشدة من المفترض أن يوقظك الضغط على النقاط النشطة في شحمة الأذن.

 5- مضغ شيء ما.
 

يجب جعل فمك مشغولاً بمضغ شيء بطعم النعناع القوي. كلما كان ذلك أقوى ، كان ذلك أفضل لأن فعالية هذه الحيلة يمكن أن تكون معجزة في إيقاظك

6- شد عضلاتك.
 

يعد القيام بـ 20 عملية دفع أو مجرد محاولة شد كل عضلة في جسمك بأقصى قدر ممكن لمدة 30 ثانية طريقة رائعة أخرى للاستيقاظ. 

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