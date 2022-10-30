عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| حظك اليوم لبرج العقرب والميزان.. علاج طبيعي لضعف العمود الفقري.. وفوائد مذهلة لقشور هذه الفاكهة

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

برج الميزان حظك اليوم 30 أكتوبر .. نصائح للتغلب على العقبات

برج الميزان يتمتع بالعديد من الصفات التي تجعله متربعا على باقى الأبراج ، برج الميزان لديه الكثير من الطموح ووضع أفكار تساعده على النجاح كما يتميز برج الميزان بالأناقة والحرص على التوفيق بين ألوان الملابس، و يمتلك قلبا طيبا يجعل لديه القدرة على العطاء التى تجعله يشعر بالمرح.

برج العقرب حظك اليوم الأحد 30 أكتوبر: تغيير في نمط حياتك

يتمتع  برج العقرب بإحساس عميق بالذات، العقرب قادر دائمًا على قول ما يدور فى أذهان الجميع حتي لو لم ينطقوا به بالفعل، بالضبط، برج العقرب لديه الكثير من الصراحة، وهاتان الصفتان تستحوذان على الكثير من الاحترام، سواء فى المنزل أو فى العمل.

ابدأ بتناول هذه الأشياء قبل سن الثلاثين وإلا سيصبح العمود الفقري ضعيفًا

ما هي أعراض ضعف العمود الفقري؟ بسبب ضعف العمود الفقري ، يمكن أن يكون هناك آلام في الرقبة وآلام في الظهر وصعوبة في المشي وألم في الوركين في الوقت نفسه ، قد تشعر أيضًا بالخدر في يديك أو قدميك أو باطنك لذلك ، قبل سن الثلاثين ، قم بالتأكيد بتضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي.

 بدل الذهاب للكوافير نظفي وجهك بالمنزل فى غضون 10 دقائق لتوهج يشبه القمر

هل تودين الحصول على بشرة متوهجة وأكثر إشراقا، فقط سوف تحتاجين من الوقت عشر دقائق كل ما عليك سوى تنظيف البشرة بالمكونات المتوفرة في منزلك وإزالة طبقة الجلد الميت على الوجه ، بحيث يمكن رؤية الجمال الحقيقي للبشرة.

لا ترمي قشر هذه الفاكهة المر .. إليك فوائده وطرق استعماله 

القرع المر ذو اللون الأخضر والسطح الخشن من الخارج مليء بالعديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين أ ، ج ، الكالسيوم ، حمض الفوليك ، النياسين ، الحديد ، مضادات الأكسدة ، الفلافونويد ، البوليفينول.

وفقا لما نشره موقع هيلثي أن هناك الكثير من الأشخاص يقشرونه ويأكلونه، ولكن إلى جانب تناوله ، يمكن أيضًا تطبيقه على الجلد كل ما عليك فعله هو غسل قشر الخضار الذي كنت تعتقد أنه عديم الفائدة ، وغسله بالماء وعمل عجينة ضع العجينة على الوجه باستخدام فرشاة إذا رغبت في ذلك ، يمكن أيضًا إضافة العسل أو دقيق الحمص إليه وسوف تحصلين على بشرة أكثر إشراقا .

موقع صدى البلد صدى البلد حظك اليوم الأبراج صحة الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري دلوقتي الجرام بـ 800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ميار الببلاوي عن مشاهدها الجريئة مع عمرو عبد الجليل: كنت رافضة أصورها وأنا صايمة

تراجع حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

الرياضة الحقيقية | أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الأهلي بالسوبر

أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد آخر زيادة

رغم الخسارة .. محمد صلاح يقترب من عرش ليفربول

سعر الذهب اليوم 30-10-2022 في محلات الصاغة

مراقب مباراة الأهلي والزمالك يدين الثنائي شيكابالا وحسين الشحات

موضوعات متعلقة

برج العقرب.. حظك اليوم السبت 2 يوليو 2022 : مزايا مالية

برج العقرب اليوم .. توقعات الفلك الخميس 30 يونيو 2022 : الاكتئاب هينتهي

برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 29 يونيو 2022 : ركز في شغلك

برج العقرب.. توقعات اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 : خليك هادي

ترشيحاتنا

جمعية النواب العموم العرب تعقد ورشة عمل لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.. فيديو

الجامعة العربية تفند ما قامت به قناة الجزائر الدولية من مخالفة

بعد طرده قيادات كبرى.. إيلون ماسك يستعد لتسريح موظفين من تويتر

مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 - 10 - 2022 والقنوات الناقلة

حسام فريد حسنين: السوق المصرية واعدة بمجال تصنيع الطلمبات لتشجيع المنتج المحلي..فيديو

الإعلان ثم التنفيذ.. بشرى سارة لموظفي القطاع الخاص بعد زيادة المرتبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الحمل .. حظك اليوم | الأحد 30 أكتوبر 2022: كلمات قد تزعجك

برج الثور .. حظك اليوم | الأحد 30 أكتوبر 2022: يوم محفوف بالمخاطر

أدباء مصر يردون غيبة بهاء طاهر بعد هجوم صافيناز كاظم: قيمة أدبية رفيعة

بفستان ملفت.. أول صور من حفل خطوبة مروة الأزلي

فيديو

عمرها 55 مليون عام.. تعرف على المحمية الطبيعية بالدبابية

صدمت الجمهور.. وجه هيفاء وهبي يثير الجدل بسبب تشوه ملامحها |فيديوجراف

تحذير عاجل من الدواء بسبب حقنة | سعرها 35 ألف جنيه ..فيديو

الأرصاد الجوية تحذر من الخلايا الرعدية | اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ