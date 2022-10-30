نشرة المرأة| حظك اليوم لبرج العقرب والميزان.. علاج طبيعي لضعف العمود الفقري.. وفوائد مذهلة لقشور هذه الفاكهة

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

برج الميزان يتمتع بالعديد من الصفات التي تجعله متربعا على باقى الأبراج ، برج الميزان لديه الكثير من الطموح ووضع أفكار تساعده على النجاح كما يتميز برج الميزان بالأناقة والحرص على التوفيق بين ألوان الملابس، و يمتلك قلبا طيبا يجعل لديه القدرة على العطاء التى تجعله يشعر بالمرح.

يتمتع برج العقرب بإحساس عميق بالذات، العقرب قادر دائمًا على قول ما يدور فى أذهان الجميع حتي لو لم ينطقوا به بالفعل، بالضبط، برج العقرب لديه الكثير من الصراحة، وهاتان الصفتان تستحوذان على الكثير من الاحترام، سواء فى المنزل أو فى العمل.

ما هي أعراض ضعف العمود الفقري؟ بسبب ضعف العمود الفقري ، يمكن أن يكون هناك آلام في الرقبة وآلام في الظهر وصعوبة في المشي وألم في الوركين في الوقت نفسه ، قد تشعر أيضًا بالخدر في يديك أو قدميك أو باطنك لذلك ، قبل سن الثلاثين ، قم بالتأكيد بتضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي.

هل تودين الحصول على بشرة متوهجة وأكثر إشراقا، فقط سوف تحتاجين من الوقت عشر دقائق كل ما عليك سوى تنظيف البشرة بالمكونات المتوفرة في منزلك وإزالة طبقة الجلد الميت على الوجه ، بحيث يمكن رؤية الجمال الحقيقي للبشرة.

القرع المر ذو اللون الأخضر والسطح الخشن من الخارج مليء بالعديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين أ ، ج ، الكالسيوم ، حمض الفوليك ، النياسين ، الحديد ، مضادات الأكسدة ، الفلافونويد ، البوليفينول.

وفقا لما نشره موقع هيلثي أن هناك الكثير من الأشخاص يقشرونه ويأكلونه، ولكن إلى جانب تناوله ، يمكن أيضًا تطبيقه على الجلد كل ما عليك فعله هو غسل قشر الخضار الذي كنت تعتقد أنه عديم الفائدة ، وغسله بالماء وعمل عجينة ضع العجينة على الوجه باستخدام فرشاة إذا رغبت في ذلك ، يمكن أيضًا إضافة العسل أو دقيق الحمص إليه وسوف تحصلين على بشرة أكثر إشراقا .