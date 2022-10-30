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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابدأ بتناول هذه الأشياء قبل سن الثلاثين وإلا سيصبح العمود الفقري ضعيفًا

الأعشاب
الأعشاب

ما هي أعراض ضعف العمود الفقري؟ بسبب ضعف العمود الفقري ، يمكن أن يكون هناك آلام في الرقبة وآلام في الظهر وصعوبة في المشي وألم في الوركين في الوقت نفسه ، قد تشعر أيضًا بالخدر في يديك أو قدميك أو باطنك لذلك ، قبل سن الثلاثين ، قم بالتأكيد بتضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي.

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بروتين نباتي

البروتين من النباتات مفيد جدًا في تقوية العمود الفقري. إنه أكثر فائدة من البروتين من الأطعمة غير النباتية. لهذا ، يجب أن تستهلك بذور الشيا والبقول والفول.

خضروات


تناول الخضار مفيد لصحتك العامة. لكنها مفيدة بشكل خاص للخصر. لا تسمح بعض الخضروات الخضراء لنمو مشاكل الخصر. تشمل هذه الخضار السبانخ والبروكلي واللفت ، وما إلى ذلك ، والتي تمنع التهاب العمود الفقري.

منتجات الألبان

الكالسيوم مهم جدا لعظام العمود الفقري بعد سن الثلاثين. منتجات الألبان هي أفضل مصدر للكالسيوم. يمكنك الحصول على ما يكفي من الكالسيوم عن طريق تناول الجبن والحليب والزبادي. ومع ذلك ، تجنب استهلاكها بشكل مفرط. من خلال القيام بذلك ، يصبح عمودك الفقري قويًا.

عشب

بعد 30 عامًا ، أدخل بالتأكيد بعض الأعشاب في النظام الغذائي. هذا سيمنع التهاب العظام. لهذا ، يمكنك تناول شاي الأعشاب وإضافة الكركم والقرفة والزنجبيل والريحان وما إلى ذلك إلى الطعام.

فاكهة داكنة


تناول الفاكهة الطازجة مفيد لتقوية عظام العمود الفقري. لكن اختر الفواكه ذات الألوان الداكنة فقط. التوت مفيد جدا للعمود الفقري. ولكن مثل منتجات الألبان ، يمكن أن يكون الاستهلاك المفرط لها ضارًا أيضًا. لذلك لا تأكل إلا بكميات محدودة.

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