10 فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة على الريق من العسل؟

قدّمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، اهمية تناول ملعقة من العسل على الريق.



فوائد العسل على الريق..

1- يعمل تناول العسل على الريق على الحد من السمنة المفرطة ، حيث يقوم بتقليل الوزن ، إذ إن السكر المتواجد في العسل هو سكر طبيعي ولذلك فهو يعتبر من المصادر الطبيعية لوجود السعرات الحرارية ، كما انه يقوم يحماية الجسم من تراكم السكر بداخله .

2- يساعد تناول العسل على الريق فى تنشيط الجسم ، كما أنه يحسن من وظائفه ، فالعسل يقوم بتحسين وظائف الجهاز الهضمي ، كما أنه يطهر المعدة والأمعاء ، ويخفف من الأحماض التي تتراكم في معدة الإنسان .

3- يساعد تناول العسل على الريق على تقوية وحماية جهاز مناعة الإنسان ، كما يجعله أكثر مقاومة للميكروبات والفيروسات ، لأن العسل غني بالإنزيمات والمعادن التي تقوم بالدفاع عن الجسم ضد البكتيريا، بالإضافة إلى أن العسل من أهم مضادات الأكسدة .

4- يقلل تناول العسل على الريق من الحساسية التي تتواجد في جسم الإنسان، خاصة الحساسية التي تتواجد في فصل الربيع .

5- يساعد تناول العسل على الريق صباحاً فى مد الجسم بالطاقة ، كما يساعد على التخلص من الشعور بالإرهاق والتعب على مدارساعات اليوم .



6- يساعد تناول العسل على الريق فى تخلص الجسم من مشاكل الجهاز التنفسي مثل: السعال الشديد ، التهاب الحلق وكذلك يمنع منحصول تهيجات للجسم .



7- يساعد تناول العسل على الريق .. فى تخليص الجسم من السموم التي تتواجد به ، والتي تساعد على وجود أمراض عديدة في الجسم، إذ أن العسل يحتوي على حمض ( الستريك ) ، وهذا الحمض يحفز دائماً الكبد وبذلك يسهل عملية التخلص من السموم المتراكمة فيجميع أجزاء جسم الإنسان .



8- يساعد تناول العسل على الريق فى المحافظة على صحة الجسم كاملة ، إذ يعتبر مرطب جيد للجسم ، بجانب أنه يقلل من مشاكل القلبوالأوعية الدموية ، ويحد من الكوليسترول في الجسم .

9- يعمل تناول العسل على الريق فى تجديد صحة الجلد والبشرة ، حيث يعمل على تحسين البشرة ، ويزيد من لمعانها وذلك لوجودمضادات للأكسدة في مكوناته الطبيعية .

10- يعطي تناول العسل على الريق صباحاً شعوراً للجسم بالإرتياح ، ويمنع من الشعور بالأكتئاب طيلة النهار، بالإضافة إلى انه يجعل الإنسان في مزاج رائع طوال يومه .