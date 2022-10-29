عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

10 فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة على الريق من العسل؟

صدى البلد

قدّمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، اهمية تناول ملعقة من العسل على الريق.

يفعلها كثيرون.. عادة يومية تسبب أمراض القلب

أغرب معلومة عن الشيكولاتة .. هاني الناظر يكشف حقيقتها


 فوائد العسل على الريق..

1- يعمل تناول العسل على الريق على الحد من السمنة المفرطة ، حيث يقوم بتقليل الوزن ، إذ إن السكر المتواجد في العسل هو سكر طبيعي ولذلك فهو يعتبر من المصادر الطبيعية لوجود السعرات الحرارية ، كما انه يقوم يحماية الجسم من تراكم السكر بداخله .

 

2- يساعد تناول العسل على الريق فى تنشيط الجسم ، كما أنه يحسن من وظائفه ، فالعسل يقوم بتحسين وظائف الجهاز الهضمي ، كما أنه يطهر المعدة والأمعاء ، ويخفف من الأحماض التي تتراكم في معدة الإنسان .

 

3- يساعد تناول العسل على الريق على تقوية وحماية جهاز مناعة الإنسان ، كما يجعله أكثر مقاومة للميكروبات والفيروسات ، لأن العسل غني بالإنزيمات والمعادن التي تقوم بالدفاع عن الجسم ضد البكتيريا، بالإضافة إلى أن العسل من أهم مضادات الأكسدة .

 

4- يقلل تناول العسل على الريق من الحساسية التي تتواجد في جسم الإنسان، خاصة الحساسية التي تتواجد في فصل الربيع .

 

5- يساعد تناول العسل على الريق صباحاً فى مد الجسم بالطاقة ، كما يساعد على التخلص من الشعور بالإرهاق والتعب على مدارساعات اليوم .
 

6- يساعد تناول العسل على الريق فى تخلص الجسم من مشاكل الجهاز التنفسي مثل: السعال الشديد ، التهاب الحلق وكذلك يمنع منحصول تهيجات للجسم .
 

7- يساعد تناول العسل على الريق .. فى تخليص الجسم من السموم التي تتواجد به ، والتي تساعد على وجود أمراض عديدة في الجسم، إذ أن العسل يحتوي على حمض ( الستريك ) ، وهذا الحمض يحفز دائماً الكبد وبذلك يسهل عملية التخلص من السموم المتراكمة فيجميع أجزاء جسم الإنسان .
 

8- يساعد تناول العسل على الريق فى المحافظة على صحة الجسم كاملة ، إذ يعتبر مرطب جيد للجسم ، بجانب أنه يقلل من مشاكل القلبوالأوعية الدموية ، ويحد من الكوليسترول في الجسم .

 

9- يعمل تناول العسل على الريق  فى تجديد صحة الجلد والبشرة ، حيث يعمل على تحسين البشرة ، ويزيد من لمعانها وذلك لوجودمضادات للأكسدة في مكوناته الطبيعية .

 

10- يعطي تناول العسل على الريق صباحاً شعوراً للجسم بالإرتياح ، ويمنع من الشعور بالأكتئاب طيلة النهار، بالإضافة إلى انه يجعل الإنسان في مزاج رائع طوال يومه .

تناول العسل العسل على الريق العسل 10 فوائد ل العسل الجبلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

تراجع حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد زواجهما.. تعرف على فارق السن بين شيري عادل وطارق صبري

مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد مباشر الآن 1-1 فى الدوري الإنجليزي

فرصة ذهبية ومرتبات مجزية.. 14 وظيفة شاغرة فى السعودية | اعرف الشروط

العلاوات للجميع.. القومي للأجور يكشف موعد زيادة الـ 300 جنيه للقطاع الخاص

الأغلى والأمهر وسيئ الحظ .. 3 نجوم أهلاوية على عتبة الرحيل في يناير

زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص وانخفاض في أسعار السلع.. تغطية خاصة

موضوعات متعلقة

لا ترميها بعد اليوم.. فوائد خارقة لنواة الأفوكادو

صور تكشف صدور دجاج مغشوشة في بعض الأسواق

ترشيحاتنا

عنده بودي جارد ومدير أعمال.. شاهد عامل النظافة بعدما تحول لشخصية عامة| فيديو

لو بتدور علي شقة.. اعرفه كيفيه الحصول على تمويل عقاري

لا يوجد فائز بكل البطولات | مرتضى منصور يهنئ الأهلي بـ السوبر المصري

مُغتصب الجوائز وأتباعه أظافرهم قذرة.. صافي ناز كاظم تحذف منشورها عن بهاء طاهر وتسب محبيه

إلغاء امتحانات شهر أكتوبر قبل انعقادها بساعات .. شائعة جديدة تنفيها التعليم

ليفاندوفسكي يقود برشلونة لفوز قاتل على فالنسيا في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة على الريق من العسل؟

أغرب معلومة عن الشيكولاتة .. هاني الناظر يكشف حقيقتها

خايفين يمسكوه.. نقل مصاب بكورونا باستخدام "ونش" في الصين

تعالج أمراضا خطيرة.. فوائد خارقة لفاكهة الكاكا

فيديو

تحذير عاجل من الدواء بسبب حقنة | سعرها 35 ألف جنيه ..فيديو

الأرصاد الجوية تحذر من الخلايا الرعدية | اعرف التفاصيل

علقة ساخنة لـ زوج سياسية أمريكية شهيرة داخل منزله |فيديوجراف

تحذير من الوزراء للتجار .. لن نسمح بالاحتكار أو المبالغة في الأسعار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ