عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انهار سقف الحجرة عليهم.. القصة الكاملة لإصابة 3 أشخاص وسط الإسكندرية

انهيار سقف عقار بالإسكندرية
انهيار سقف عقار بالإسكندرية

مئات العقارات القديمة المتهالكة تكتظ بها محافظة الإسكندرية، وتسبب مشكلة كبيرة لجميع صناع القرار بالمحافظة، فهي مشكلة قديمة تعود إلى عقود مضت، ولها أسباب متنوعة، وقد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا لحل أزمة أكثر من أسرة بعد انهيار العقارات التي يقطنون بها، ومن بينهم سكان عقار الدخيلة، حيث وجه الرئيس السيسي بنقل 17 أسرة سكندرية لمدينة بشاير الخير.

 

مشكلة العقارات القديمة بالإسكندرية

وكشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في تصريحات صحفية، أن عدد العقارات القديمة بالمدينة حوالي 2400 عقار يزيد عمرها على 75 عامًا، يجب إزالتها فورًا لأنها تمثل خطورة داهمة على حياة السكان.

سكب عليه بنزين.. مريض نفسي يشعل النار في والده بالإسكندرية

رئيس جامعة الإسكندرية: التغيرات المناخية أهم القضايا التي تؤثر على مسارات التنمية

وحول التعامل مع العقارات القديمة المتهالكة، قال الشريف إن هذا الملف صعب، حيث تقرر بعض الأسر الاستمرار في المنزل على ضمانتهم، فالحي من جانبه يحرر محضرا في القسم ضد المنازل المتهالكة، وسكان العقار يوقعون على تعهد باستمرارهم في المنزل.

 

انهيار سقف عقار بالإسكندرية

وبالأمس، انهار سقف عقار بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين، يفيد بوقوع حادث انهيار جزئي بسقف عقار وسط محافظة الإسكندرية .

 انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من قسم شرطة العطارين ورجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لبدء التعامل مع الحادث.

تم وضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة من العقار، ونقل ٣ مواطنين اصابات بمستشفى الجمهورية ومستشفى جمال حماده لتلقى العلاج اللازم .

وانتقل مسؤولي حى وسط برئاسة عزة سعد رئيس الحى، إلى منطقة العطارين وسط المحافظة لبدء التعامل مع الحادث.

 

الحماية المدنية تنقذ مواطنًا من أسفل الأنقاض

ونجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية فى إنقاذ أحد الأشخاص عقب احتجازه أسفل الأنقاض نتيجة انهيار سقف إحدى الحجرات عليه، حيث تبين سقوط جزء من سقف إحدى الحجرات بالطابق الثانى علوى حتى الطابق الأرضى بالعقار محل الواقعة، مما أسفر عن إحتجاز أحد الأشخاص "قاطن بشقة بالطابق الأرضى".

 

وقامت قوات إدارة الحماية المدنية بتقديم المساعدة اللازمة له وإمداده بجهاز التنفس الخاص بسيارة الإطفاء وذلك حال تواجده أسفل الأنقاض، حتى تمكنت القوات من استخراجه وتبين إصابته بكسور وكدمات بالجسم، وقد لاقى سرعة الاستجابة للبلاغ وعملية الإنقاذ استحسان الأهالى بالمنطقة.

 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اخطار النيابة التحقيق في الواقعة.

الاسكندرية الرئيس السيسي جامعة الإسكندرية محافظة الاسكندرية الرئيس عبدالفتاح السيسي الحماية المدنية إنهيار عقار الوايلي انهيار عقار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعترافات الطفلة القاصر: دخل بي بعلم أهلي ومبسوطة معاه ومش بتهمه بحاجة

اشتري دلوقتي الجرام بـ 800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ميار الببلاوي عن مشاهدها الجريئة مع عمرو عبد الجليل: كنت رافضة أصورها وأنا صايمة

الرياضة الحقيقية | أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الأهلي بالسوبر

القصة الكاملة لخناقة شيكابالا وحسين الشحات في نهائي السوبر.. وتهديد بالإيقاف 8 مباريات

تراجع حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد آخر زيادة

رغم الخسارة .. محمد صلاح يقترب من عرش ليفربول

ترشيحاتنا

الرجل خرف تماما.. بايدن يقع تحت وابل سخرية الجمهوريين.. شاهد

بعد عودة النني.. آرسنال في مهمة استعادة الصدارة أمام نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

ماتت والدتها وهى تجهز عشاء الزفاف| القصة الكاملة لمأساة عروس سوهاج

استمرار التراجع في أسعار الذهب العالمية

البانيه بـ 80 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق ووزارة الزراعة |تفاصيل

سعر صرف الريال السعودي اليوم الأحد 30-10-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفر فلوسك واصطاد طعامك بنفسك.. مطعم ياباني يستخدم طريقة مبدعة لجذب الزبائن

برج الحمل .. حظك اليوم | الأحد 30 أكتوبر 2022: كلمات قد تزعجك

برج الثور .. حظك اليوم | الأحد 30 أكتوبر 2022: يوم محفوف بالمخاطر

أدباء مصر يردون غيبة بهاء طاهر بعد هجوم صافيناز كاظم: قيمة أدبية رفيعة

فيديو

عمر خيرت: هدفي كان نجاح مشروع الموسيقى الخالصة

تفاصيل جديدة.. علاقة غير شرعية بين زوجة صيدلي حلوان وسائق أوبر |فيديوجراف

عمرها 55 مليون عام.. تعرف على المحمية الطبيعية بالدبابية

صدمت الجمهور.. وجه هيفاء وهبي يثير الجدل بسبب تشوه ملامحها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ