انهار سقف الحجرة عليهم.. القصة الكاملة لإصابة 3 أشخاص وسط الإسكندرية

مئات العقارات القديمة المتهالكة تكتظ بها محافظة الإسكندرية، وتسبب مشكلة كبيرة لجميع صناع القرار بالمحافظة، فهي مشكلة قديمة تعود إلى عقود مضت، ولها أسباب متنوعة، وقد تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيًا لحل أزمة أكثر من أسرة بعد انهيار العقارات التي يقطنون بها، ومن بينهم سكان عقار الدخيلة، حيث وجه الرئيس السيسي بنقل 17 أسرة سكندرية لمدينة بشاير الخير.

مشكلة العقارات القديمة بالإسكندرية

وكشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في تصريحات صحفية، أن عدد العقارات القديمة بالمدينة حوالي 2400 عقار يزيد عمرها على 75 عامًا، يجب إزالتها فورًا لأنها تمثل خطورة داهمة على حياة السكان.

وحول التعامل مع العقارات القديمة المتهالكة، قال الشريف إن هذا الملف صعب، حيث تقرر بعض الأسر الاستمرار في المنزل على ضمانتهم، فالحي من جانبه يحرر محضرا في القسم ضد المنازل المتهالكة، وسكان العقار يوقعون على تعهد باستمرارهم في المنزل.

انهيار سقف عقار بالإسكندرية

وبالأمس، انهار سقف عقار بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين، يفيد بوقوع حادث انهيار جزئي بسقف عقار وسط محافظة الإسكندرية .

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من قسم شرطة العطارين ورجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لبدء التعامل مع الحادث.

تم وضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة من العقار، ونقل ٣ مواطنين اصابات بمستشفى الجمهورية ومستشفى جمال حماده لتلقى العلاج اللازم .

وانتقل مسؤولي حى وسط برئاسة عزة سعد رئيس الحى، إلى منطقة العطارين وسط المحافظة لبدء التعامل مع الحادث.

الحماية المدنية تنقذ مواطنًا من أسفل الأنقاض

ونجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية فى إنقاذ أحد الأشخاص عقب احتجازه أسفل الأنقاض نتيجة انهيار سقف إحدى الحجرات عليه، حيث تبين سقوط جزء من سقف إحدى الحجرات بالطابق الثانى علوى حتى الطابق الأرضى بالعقار محل الواقعة، مما أسفر عن إحتجاز أحد الأشخاص "قاطن بشقة بالطابق الأرضى".

وقامت قوات إدارة الحماية المدنية بتقديم المساعدة اللازمة له وإمداده بجهاز التنفس الخاص بسيارة الإطفاء وذلك حال تواجده أسفل الأنقاض، حتى تمكنت القوات من استخراجه وتبين إصابته بكسور وكدمات بالجسم، وقد لاقى سرعة الاستجابة للبلاغ وعملية الإنقاذ استحسان الأهالى بالمنطقة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اخطار النيابة التحقيق في الواقعة.