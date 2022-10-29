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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 أشخاص فى انهيار سقف عقار بالعطارين وسط الإسكندرية

انهيار سقف وسط الإسكندرية
انهيار سقف وسط الإسكندرية

انهار سقف عقار بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية، مساء اليوم السبت، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.


تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين، يفيد بوقوع حادث انهيار جزئي بسقف عقار وسط محافظة الإسكندرية .


 انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من قسم شرطة العطارين ورجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لبدء التعامل مع الحادث.


تم وضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة من العقار، ونقل ٣ مواطنين اصابات بمستشفى الجمهوريه ومستشفى جمال حماده لتلقى العلاج اللازم .


وانتقل مسؤولي حى وسط برئاسة عزة سعد رئيس الحى ، الى منطقة العطارين وسط المحافظة لبدء التعامل مع الحادث وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اخطار النيابة التحقيق في الواقعة.

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