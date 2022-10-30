يستعد آرسنال لمواجهة ضيفه نوتنجهام فورست، اليوم، الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرا، على ملعب “الإمارات”، ضمن منافسات الجولة رقم 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل آرسنال وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر مؤقتا برصيد 29 نقطة.

بعد عودة النني.. آرسنال في مهمة استعادة الصدارة أمام نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

ويتطلع آرسنال في مباراة اليوم، للخروج من المباراة بالثلاث نقاط لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي، التي يحتلها مانشستر سيتي مؤقتا برصيد 29 نقطة، بينما إذا حقق الجانزر الفوز سيتخطى السيتزم ويصل للنقطة 31.

وعاد الدولي المصري محمد النني، إلى تدريبات آرسنال مساء أمس، السبت، بعد تعافيه من إصابة قوية أبعدته عن مباريات آرسنال، منذ مشاركته في لقاء فولهام في شهر أغسطس الماضي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ونشر النني عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، صورا من تدريبات آرسنال، معلقا عليها: "مفاجأة، لقد عدت، وجاهز للقتال".