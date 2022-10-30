حسام غالي يهنئ محمد ناجي جدو في عيد ميلاده| شاهد

هنأ لاعب الأهلي السابق حسام غالي، محمد ناجي جدو، المدرب العام في الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بمناسبة عيد ميلاده.



وشارك حسام غالي صورة تجمعهم عبر خاصية الاستوري بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق: عيد ميلاد سعيد عليك.

من جانب آخر، خيم التعادل السلبي على مباراة فيوتشر والمقاولون العرب في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





التعادل رفع رصيد فيوتشر إلى النقطة 4 في المركز الرابع بينما ارتفع رصيد المقاولون العرب إلى نقطتين في المركز الثامن.