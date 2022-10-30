عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 5.5 مليار جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

صدى البلد

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أول الأسبوع، وسط ارتفاع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 751.309 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30"  المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 11100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة.

txt

الحق اشتري .. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأحد

txt

ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي في بداية تعاملات اليوم الأحد

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13456 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 4533 نقطة.

في المقابل تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 2231 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3236 نقطة.

 

مؤشرات البورصة البورصة المصرية المؤشر الرئيسى رأس المال السوقي مؤشر الشركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي والزمالك هيتقابلوا تاني.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا

القصة الكاملة لخناقة شيكابالا وحسين الشحات في نهائي السوبر.. وتهديد بالإيقاف 8 مباريات

اعترافات الطفلة القاصر: دخل بي بعلم أهلي ومبسوطة معاه ومش بتهمه بحاجة

مفاجأة.. أحمد حسن: تقرير مراقب السوبر يدين حسين الشحات في أزمة شيكابالا

اشتري دلوقتي الجرام بـ 800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الحق اشتري .. تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الأحد

هذه الفئات تصرف 600 جنيه زيادة.. مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات خلال أيام

ارتفاع سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد

ترشيحاتنا

استجابة لـ«صدى البلد»..الأجهزة التنفيذية تتحرك لإزالة آثار الأمطار أمام مدرسة الثورة بامبابة

بعد الاحتفال بخطبتهما..مروة الأزلى تكشف عن موعد حفل زفافها من المخرج وائل فرج

نشرة المرأة والصحة: زوجة العسيلي بإطلالة أنيقة .. وسر زراعة عمر كمال للذقن

بورصة السيارات.. 5 آلاف جنيه انخفاضا في الأوفربرايس علي شيري تيجو 7

«تسويق السياحة الثقافية»: مؤتمر المناخ فرصة ذهبية للترويج للرحلات المشتركة

تغيرت ملامحها بعد عملية تجميل .. علاقة وفاء سالم بـ محمد صلاح ونهاية النمر الأسود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لـ قرع العسل.. تعالج أمراضا خطيرة

جمال شعبان: 10 خطوات سحرية لمريض الضغط

مصر-8 .. القوات المسلحة تنفذ تجربة لمحاكاة إنقاذ مركب هجرة غير شرعية

تزيد الثقة في النفس.. فوائد رقص الزومبا للرجال والنساء

فيديو

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

أسعار السيارات إلى أين؟!.. تغطية خاصة| فيديو

فيديو كشف الحقيقة.. سر غياب عمر كمال عن اجتماع نقابة المهن الموسيقية

انهارت من البكاء|القصة الكاملة لـ دنيا بطمة مع محمد الترك بعد اتهامه بالخيانة والعنف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

اﻟﻤﺰﻳﺪ