البورصة تربح 5.5 مليار جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أول الأسبوع، وسط ارتفاع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 5.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 751.309 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 11100 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13456 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 4533 نقطة.

في المقابل تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 2231 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3236 نقطة.