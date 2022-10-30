ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي في بداية تعاملات اليوم الأحد

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أول الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 11196 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 2046 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 13567 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 4591 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 2256 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 3267 نقطة.