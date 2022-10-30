عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي في بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية
البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد،  أول الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 11196 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 2046 نقطة.

txt

سعر صرف الريال السعودي اليوم الأحد 30-10-2022

txt

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 13567 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 4591 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 2256 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 3267 نقطة.

 

البورصة المصرية مشتريات المستثمرين الأسهم القيادية مؤشرات البورصة مؤشر الشركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعترافات الطفلة القاصر: دخل بي بعلم أهلي ومبسوطة معاه ومش بتهمه بحاجة

اشتري دلوقتي الجرام بـ 800 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ميار الببلاوي عن مشاهدها الجريئة مع عمرو عبد الجليل: كنت رافضة أصورها وأنا صايمة

القصة الكاملة لخناقة شيكابالا وحسين الشحات في نهائي السوبر.. وتهديد بالإيقاف 8 مباريات

هذه الفئات تصرف 600 جنيه زيادة.. مفاجأة سارة لأصحاب المعاشات خلال أيام

أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد آخر زيادة

فرصة الجرام بـ 1037 جنيه.. تراجع فى أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

تخطى الـ 24 جنيهًا.. ارتفاع سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد

موضوعات متعلقة

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022

التموين: ضخ كميات من الأرز بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 10.5 جنيه للكيلو

سنتخذ الإجراءات القانونية.. التموين تحذر من الانسياق وراء شائعة منحة الـ2500 جنيه

القابضة للصناعات الغذائية: شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية تعمل بكامل طاقتها

الاتحاد المصري يناقش الاندماج والاستحواذ في صناعة التأمين

التموين تطرح سلعة جديدة على البطاقات أول نوفمبر.. اعرف الأسعار بالتفاصيل

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 29 أكتوبر 2022

سعر الذهب اليوم السبت 29 أكتوبر 2022

ترشيحاتنا

جاء من الجيزة بحثا عن الرزق.. التفاصيل الكاملة لوفاة شهيد لقمة العيش صعقا بالكهرباء

مصرع سيدة صدمها القطار أثناء عبورها المزلقان بدمنهور

لبنان.. عون يوجه ضربة قوية لحكومة ميقاتي قبل ترك منصبه

فتح باب الحجز بوحدات الإسكان في القاهرة الجديدة بمقدم 100 ألف جنيه

الكرملين يكشف شرطًا لانطلاق الحوار بين بوتين وبايدن

بغطاء الرأس.. محمد رمضان يثير الجدل فى حفله الجديد.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظلام دامس.. صحفية أوكرانية تثير الضجة بصورة تلخص الوضع

شبح عودة كوفيد للعالم مرة أخرى.. 200 مليون تحت الإقامة الجبرية بالصين

وفر فلوسك واصطاد طعامك بنفسك.. مطعم ياباني يستخدم طريقة مبدعة لجذب الزبائن

برج الحمل .. حظك اليوم | الأحد 30 أكتوبر 2022: كلمات قد تزعجك

فيديو

هانى شاكر الأصلح.. على الحجار يكشف سر رفضه الترشح لنقابة الموسيقيين |فيديو

عمر خيرت: هدفي كان نجاح مشروع الموسيقى الخالصة

تفاصيل جديدة.. علاقة غير شرعية بين زوجة صيدلي حلوان وسائق أوبر |فيديوجراف

عمرها 55 مليون عام.. تعرف على المحمية الطبيعية بالدبابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ