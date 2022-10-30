سعر صرف الريال السعودي اليوم الأحد 30-10-2022

ارتفع سعر صرف الريال السعودي في مصرف أبو ظبي اليوم الأحد 30-10-2022، مستهل تعاملات الأسبوع الجاري، ليسجل سعر صرف الريال 6.15 جنيه للشراء و6.17 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال في بنك المشرق 6.15 جنيه للشراء و6.19 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المتحد وصل سعر الريال السعودي إلى 6.13 جنيه للشراء و6.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

ووصل سعر صرف الريال السعودي في لبنك المركزي المصري إلى 6.07 جنيه للشراء و6.00 جنيه للبيع.

وفي أكبري بنكين حكوميين "البنك الأهلي المصري، بنك مصر" سجل سعر الريال السعودي 6.08 جنيه للشراء و6.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

كما سجّل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك بلوم 6.12 جنيه للشراء و6.15 جنيه للبيع، وسجّل سعر الريال في بنك قناة السويس 6.12 جنيه للشراء و6.18 جنيه للبيع.

وفي بنك الاستثمار العربي سجّل سعر صرف الريال السعودي 6.11 جنيه للشراء و6.16 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 6.10 جنيه للشراء و6.17 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي اليوم

وسجّل سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني 6.10 جنيه للشراء و6.15 جنيه للبيع، وفي المصرف العربي الدولي سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 6.09 جنيه للشراء و6.12 جنيه للبيع، ووصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 6.09 جنيه للشراء و6.13 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في بنك فيصل الاسلامي6.08 جنيه للشراء و6.11 جنيه للبيع، وفي بنك التنمية الصناعي وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 6.07 جنيه للشراء و6.15 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي وصل الريال السعودي إلى 6.07 جنيه للشراء و6.12 جنيه لليع، وفي بنك البركة سجل سعر صرف الريال السعودي 6.01 جنيه للشراء و6.17 جنيه للبيع..

وسجل سعر صرف الريال السعودي في بنك قطر الوطني 6.06 جنيه للشراء و6.13 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني سجل الريال السعودي 5.99 جنيه للشراء و 6.17 جنيه للبيع.