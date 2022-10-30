مصطفى محمد على دكة بدلاء نانت أمام كليرمون فوت بالدوري الفرنسي

أعلن أنطوان كومباريه، المدير الفني لفريق نانت، التشكيل الأساسي لمواجهة كليرمون فوت، المقرر لها في تمام الرابعة عصرا، على ملعب “لا البوجوار”، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الفرنسي.

ويتواجد الدولي المصري مصطفى محمد على دكة بدلاء نانت أمام كليرمون فوت.

تشكيل نانت أمام كليرمون فوت:

حراسة المرمى : ريمي ديسكامب

خط الدفاع: كونتونز - جيروتو - بالويس - ميرلين.

خط الوسط : مونوسامي - سيسوكو - شيريفلا - بلاس - جانجو.

الهجوم : موسيس سيمون.

ويحتل كليرمون فوت المركز التاسع في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة، بينما يأتي نانت في المركز الـ 16 برصيد 11 نقطة.