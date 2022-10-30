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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا: عمليات تفتيش سفن تصدير الحبوب الأوكرانية مستمرة في اسطنبول

سفن الحبوب الأوكرانية
سفن الحبوب الأوكرانية

أعلنت تركيا، اليوم، أن عمليات تفتيش سفن تصدير الحبوب الأوكرانية بموجب اتفاق تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا ستتواصل في إسطنبول.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن الأمين العام أنطونيو جوتيرتش يعمل من أجل إعادة إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وإزالة العقبات عن صادرات الغذاء والأسمدة الروسية.

وقالت المنظمة: "نبحث تجديد صادرات الحبوب بأوكرانيا وإزالة العوائق المتبقية أمام صادرات الأغذية والأسمدة الروسية".

وأضافت أن أنطونيو جوتيرتش أجل سفره إلى الجزائر لحضور القمة العربية يوما واحدا للتركيز على مسألة تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب.

ونوهت الأمم المتحدة، إلى أن جوتيرتش مستمر في اتصالاته المكثفة لإعادة روسيا عن قرارها بتعليق المشاركة في اتفاق تصدير الحبوب.

من جانبه، أعلن مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم، أنه بحث هاتفيا مع أمين عام الأمم المتحدة اتفاقية تصدير الحبوب.

وقال بوريل: "بحثت مع الأمين العام للأمم المتحدة تنسيق الإجراءات لضمان تصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا"، لافتا إلى أن الاتحاد ينسق مع الأمم المتحدة لضمان تصدير الحبوب من أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسئول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يحث روسيا على العدول عن قرار تعليق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال بوريل عبر حسابه على "تويتر": "قرار روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق البحر الأسود يهدد طريق التصدير الرئيسي للحبوب والأسمدة"، مؤكدًا أن الحاجة تشتد لصادرات الحبوب لمعالجة أزمة الغذاء العالمية الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتابع :"يحث الاتحاد الأوروبي روسيا على العدول عن قرارها".

تركيا اتفاق تصدير الحبوب روسيا أوكرانيا الحبوب الأوكرانية أنطونيو جوتيرتش الأمم المتحدة

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