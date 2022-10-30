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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحد المتدربين بمبادرة ابدأ: نتدرب على أعلى مستوى لتأهيلنا لسوق العمل.. فيديو

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روى عبد الملك محمد أحد المتدربين بالمبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية "ابدأ" في محافظة سوهاج، تفاصيل  تجربته مع المبادرة.

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وقال  عبد الملك محمد أحد المتدربين بالمبادرة الوطنية لتوطين الصناعة المصرية "ابدأ" فى محافظة سوهاج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "أنا حاصل على ليسانس تاريخ وحضارة جامعة الأزهر بأسيوط، وتخرجت هذا العام"، لافتا: "بدأت أبحث لنفسي عن فرصة عمل".

 

وأضاف: "فضلت التدريب على إحدى الحرف، وهو ما جعلني التحق بالتدريب فى مبادرة ابدأ"، لافتا: "اخترت مهنة الحدادة، لأنني أحب هذه المهنة"، لافتا: "من أول يوم والمدربين على أعلى مستوى من وزارة الإنتاج الحربي".

 

وأشار: "المدربين يعطونا معلومة كاملة وكل ما يتعلق بالمهنة، ويأهلونا لسوق العمل، ويسعوا لتخريج عمالة مؤهلة لسوق العمل"، موضحا: "منذ أول أسبوع وبدأنا في تخريج انتاج، ونتعلم تعليم متطور بشكل كبير لنساهم فى تطوير الصناعة، ولن تكون الشهادة مجرد ورقة فقط".

أحد المتدربين بمبادرة ابدأ مبادرة ابدأ عبد الملك محمد المبادرة الوطنية محافظة سوهاج

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