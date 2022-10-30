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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بمبادرة إبدأ: حصر المنتجات المستوردة لتوطين صناعتها في مصر.. فيديو

إبدأ
إبدأ

قالت المهندسة سارة مصطفى، عضو المبادرة الوطنية "إبدأ"، إن من أهم المشروعات التي ساهمت المبادرة فيها هو مشروع "شركة الوايلر للطلمبات"، حيث تم زيادة خطوط الإنتاج وإنتاج طلمبات بمواصفات قياسية عالمية.

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3 محاور رئيسية.. ابدأ: المبادرة تمكنت من الوصول لـ64 مشروعا على الأرض

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نائب الشيوخ: مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة هدفها تعزيز القطاع الصناعي وزيادة الصادرات

وأضافت المهندسة سارة مصطفى، عضو المبادرة الوطنية "إبدأ"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "هناك مصنع تحت الإنشاء مع شركة حسن علام القابضة، وهو مصنع فلاتر لمحطات معالجات المياه"، لافتة إلى أن "المبادرة تدعم المشروعات الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص لسد الفجوة الاستيرادية".

وأضافت: "تم استهداف المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج ولها احتياج كبير فى السوق المحلى المصري"، موضحه: "أنه يوجد ضمن المبادرة فريق آخر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الصناعة بكل الأوجه التي يحتاجها رجل الأعمال، بالإضافة إلى وجود قطاع البحث والتطوير".

وأشارت إلى أنه: "يتم دراسة المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وتدخل في صناعة المنتجات التامة، وبناءا عليه يتم اختيار المنتج والمصنع الأجنبي وتشجيعه على الدخول في السوق المصري وتوطين هذه الصناعة في مصر".

وأوضحت المهندسة سارة مصطفى، عضو المبادرة الوطنية "إبدأ": "الشركة الأجنبية صاحبة المنتج الأصلي تكون شريكا في المصنع بنسبة وتتحمل مسئولية نجاح المصنع واستدامة الصناعة".

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