فرج عامر: ملعب هزاع بن زايد وش السعد علي الأهلي في مواجهات الزمالك

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على فوز الأهلي بمباراة السوبر يوم الجمعة الماضي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.



وكتب فرج عامر : "فوز الاهلي علي الزمالك في كلاسيكو العرب بستاذ هزاع بن زايد هو الفوز الثالث للأهلي علي التوالي بكأس السوبر علي الزمالك بستاد هزاع بن زايد"



وتابع "أفضل لاعب في كلاسيكو العرب من حيث أداء دوره في المباراة محمود متولي مساك الأهلي ، وأكثر اللاعبين جريا وبذلا للمجهود هو حمدي فتحي يليه عمرو السولية وطاهر محمد طاهر"

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وتوج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 في تاريخه بعد تغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.



وأحرز هدف الأهلي الأول البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38 وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.