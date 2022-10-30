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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3 أضعاف المعدلات العالمية.. التموين: متوسط نصيب المواطن سنويًا 182.5 كيلو دقيق

مساعد وزير التموين
مساعد وزير التموين

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي "مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، عن إنشاء إنشاء 3 مجمعات صناعية كبرى لصناعة الزيوت في سوهاج ومدينة السادات بالمنوفية وبرج العرب بالإسكندرية.

 

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وأضاف عشماوي خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة ، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الأحد ، أن وزارة  التموين لديها مايقرب من  40 ألف منفذ لوزارة التموين لدعم 64 مليون مستفيد من السلع التموينية .

3 أضعاف المعدلات العالمية

 

وأوضح مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن متوسط نصيب المواطن سنويًا 182.5 كيلو دقيق، بما يقارب 3 أضعاف المعدلات العالمية.

إبراهيم عشماوي وزير التموين التموين التجارة الداخلية مجمعات صناعية كبرى الزيوت

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