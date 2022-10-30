3 أضعاف المعدلات العالمية.. التموين: متوسط نصيب المواطن سنويًا 182.5 كيلو دقيق

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي "مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، عن إنشاء إنشاء 3 مجمعات صناعية كبرى لصناعة الزيوت في سوهاج ومدينة السادات بالمنوفية وبرج العرب بالإسكندرية.

وأضاف عشماوي خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج مصر جديدة ، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الأحد ، أن وزارة التموين لديها مايقرب من 40 ألف منفذ لوزارة التموين لدعم 64 مليون مستفيد من السلع التموينية .

3 أضعاف المعدلات العالمية

وأوضح مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن متوسط نصيب المواطن سنويًا 182.5 كيلو دقيق، بما يقارب 3 أضعاف المعدلات العالمية.